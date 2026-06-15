Die Autonomous IT Platform von Tanium erzielt bei 15 Bewertungskriterien, darunter Vision, Innovation und Akzeptanz, die höchstmögliche Punktzahl

Tanium, ein führender Anbieter im Bereich Autonomous IT, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im The Forrester Wave: Endpoint Management Platforms, Q2 2026, als Leader ausgezeichnet wurde und in 15 Kriterien, darunter Vision, Innovation und Akzeptanz, die höchstmögliche Punktzahl erhielt. Diese Anerkennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Unternehmen zunehmend auf die Tanium Autonomous IT Platform zurückgreifen, um die wachsende Angriffsfläche, die immer kürzeren Reaktionszeiten bei Bedrohungen und die betriebliche Komplexität der KI zu bewältigen.

"Wenn drei der einflussreichsten Analystenhäuser unabhängig voneinander zu demselben Ergebnis kommen, ist das durchaus beachtenswert", sagte Harman Kaur, Chief Technology Officer bei Tanium. "Der Zeitrahmen zwischen der Entdeckung einer Sicherheitslücke und der Entwicklung eines ausnutzbaren Exploits wird immer kürzer reaktive, isoliert arbeitende Tools können da nicht mithalten. Tanium Autonomous IT wurde genau für diesen Moment entwickelt. Es bietet IT- oder Sicherheitsmitarbeitern Endpunkt-Informationen in Echtzeit, KI-gestützte Entscheidungsfindung und die Möglichkeit, zu einem Ergebnis zu gelangen, ohne manuelle Übergaben, die Zeit kosten, die Unternehmen nicht haben. Für uns bestätigt diese Anerkennung durch Forrester, warum sich unsere Kunden für die Tanium Autonomous IT-Plattform entschieden haben."

Dem Forrester-Bericht zufolge eignet sich Tanium gut für Unternehmen, die über umfangreiche, komplexe IT-/OT-Endpunktumgebungen verfügen und eine Zusammenführung von IT- und Sicherheitsabläufen benötigen genau das Problem, das "Autonomous IT" löst. In dem Bericht wurde zudem darauf hingewiesen, dass Tanium im Jahr 2025 seine Vision, Innovationskraft und seine Dynamik bei der Marktakzeptanz weiter ausgebaut hat, um eine Plattform bereitzustellen, die Endpunktmanagement, Risikomanagement, Sicherheitsoperationen und autonome KI-Workflows unterstützt. Tanium-Kunden hoben insbesondere die Vorteile einer sicheren, skalierbaren Patch-Verwaltung im Hinblick auf die Einhaltung von Vorschriften sowie die Echtzeit-Transparenz bei Endgeräten hervor.

Die Tanium Autonomous IT Platform basiert auf einer Endpunktdatenbasis, die vollständig, hochpräzise, in Echtzeit verfügbar und erweiterbar ist die Daten werden direkt an der Quelle erfasst und die Abfragen innerhalb von Sekunden beantwortet. Tanium Atlas, das autonome Betriebssystem des Unternehmens, bietet einem einzelnen IT- oder Sicherheitsmitarbeiter die Daten, die Anleitung und die Reichweite, um das zu erreichen, wofür früher ein ganzes Team erforderlich war und zwar in einem einzigen, kontrollierten Prozess. Dank der auf Systemebene agierenden Umgebungsagenten beobachtet Atlas kontinuierlich die Umgebung und stellt dem Nutzer relevante Informationen bereit, noch bevor dieser danach fragen muss.

Um mehr über die Auszeichnung von Tanium im The Forrester Wave: Endpoint Management Platforms, Q2 2026-Bericht zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website.

Forrester unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen und empfiehlt niemandem, sich aufgrund der in diesen Berichten enthaltenen Bewertungen für die Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Marke zu entscheiden. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Quellen. Meinungen spiegeln die Einschätzung zum jeweiligen Zeitpunkt wider und können sich ändern. Dieser Bericht ist Teil einer umfassenderen Sammlung von Forrester-Ressourcen, darunter interaktive Modelle, Rahmenkonzepte, Tools, Daten und Zugang zu Analystenempfehlungen. Weitere Informationen zur Objektivität von Forrester finden Sie hier

Über Tanium

Tanium ist das Unternehmen für autonome IT. Angetrieben von KI und Echtzeit-Endpunkt-Intelligenz ermöglicht Tanium Autonomous IT es IT- und Sicherheitsteams, ihre Unternehmen unaufhaltsam zu machen. Tanium Atlas, das autonome Betriebssystem des Unternehmens, gibt einem einzelnen IT- oder Sicherheitsverantwortlichen die Daten, die Orientierung und die Reichweite, um das zu leisten, wofür früher ein ganzes Team erforderlich war.

Das Unternehmen wird im ersten 2026 Gartner Magic Quadrant for Endpoint Management Tools als Leader gelistet, ebenso wie im IDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025-2026 Vendor Assessment.

Viele der weltweit führenden Unternehmen vertrauen auf die einheitliche Plattform von Tanium für Endpunktmanagement und -sicherheit, um schneller innovativ zu sein, widerstandsfähig zu bleiben und ihr Geschäft mit Zuversicht und in großem Maßstab voranzutreiben.

Erfahren Sie, wie Tanium Autonomous IT für ein unaufhaltsames Geschäft ermöglicht besuchen Sie www.tanium.com und LinkedIn

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