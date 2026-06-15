FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 16. Juni
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung
09:30 SWE: Securitas, Investor Day
10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung
10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung
10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung
14:30 NOR: Equinor, Kapitalmarkttag
14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung
15:00 DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag
17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
SWE: Volvo Car, Q2 Pre-Close Call
PRT: EDP, Kapitalmarkttag
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26
06:30 AUT: Zentralbank, Zinsentscheid
09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26
10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26
11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/26
14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Digitales Pressegespräch Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI Fachverband Batterien zu Batteriestandort Deutschland
13:00 DEU: Sommerforum VDMA Ost: Luft- und Raumfahrt als neuer Wachstumsmarkt für den Maschinenbau, Magdeburg
FRA: Zweiter Tag des G7-Gipfels - Themen: Welthandel, Iran- und Ukraine-Krieg, Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump.
LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister
LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten
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