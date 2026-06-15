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SpaceX Aktie: 2 Billionen wert - Mega-Chance oder gefährlicher Hype?

SpaceX ist an der Börse angekommen - und das direkt mit einer Bewertung, die selbst an der Wall Street für Aufsehen sorgt. Rund 2 Billionen US-Dollar bringt das Unternehmen nach dem IPO auf die Waage und zählt damit auf Anhieb zu den wertvollsten Konzernen der Welt. Doch hinter der gigantischen Bewertung steht mehr als nur Elon-Musk-Fantasie: Mit Falcon 9, Crew Dragon, Starlink und dem Starship-Programm hat SpaceX die Raumfahrtindustrie bereits mehrfach verändert. Wiederverwendbare Raketen, sinkende Startkosten, NASA-Aufträge, Satelliteninternet und langfristige Mond- und Marsmissionen machen das Unternehmen zu einer der faszinierendsten Wachstumsstorys unserer Zeit.

Gleichzeitig stellt sich für Anleger die entscheidende Frage: Ist SpaceX nach dem Börsengang eine echte Mega-Chance - oder steckt bereits zu viel Zukunftsmusik im Kurs? Starlink entwickelt sich zum wichtigen Umsatztreiber, Starship könnte den Zugang zum Weltraum erneut revolutionieren, und staatliche sowie militärische Anwendungen erhöhen die strategische Bedeutung des Unternehmens. Doch die Bewertung ist extrem ambitioniert, die Investitionen bleiben gewaltig und der Weg zu nachhaltiger Profitabilität muss erst noch bewiesen werden. In unserer aktuellen Aktienanalyse blicken wir auf Historie, Meilensteine, Geschäftsmodell, aktuelle Entwicklungen und die Frage, ob die SpaceX Aktie nach dem IPO eher Zukunftschance oder gefährlicher Hype ist.

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Risikohinweis

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