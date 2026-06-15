© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die Zinsentscheidung der japanischen Notenbank droht an den weltweiten Finanzmärkten heftige Schockwellen und milliardenschwere Zwangsverkäufe auszulösen. Egal was sie tut.Japan steuert auf einen geldpolitischen Tag der Entscheidung zu. Wenn die Bank of Japan am Dienstag über ihren Leitzins entscheidet, geht es um weit mehr als einen weiteren Schritt in Richtung Normalisierung. Es geht um den Yen, um milliardenschwere Wetten an den Devisenmärkten, um die Stabilität japanischer Staatsanleihen - und möglicherweise um Schockwellen, die weit über Tokio hinausreichen. Die Märkte rechnen nahezu geschlossen damit, dass die Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1 Prozent erhöht. Es wäre der …
Enthaltene Werte: EU0009652XXX,XC0009659XXX,JP9010C00XXX,2455717,LU0952581XXX,184942163,LU2098179XXX,IE0000PJLXXXDen vollständigen Artikel lesen
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