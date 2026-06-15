© Foto: Richard Drew - APAnleger jagen Rendite mit gehebelten KI- und Halbleiterwetten. Laut Société Générale erreichen mehrere Indikatoren Extremwerte.Die KI-Euphorie treibt Anleger offenbar zu immer riskanteren Wetten. Strategen der Société Générale warnen vor Marktextremen, die in einigen Bereichen inzwischen Niveaus erreicht haben, die zuletzt während der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende zu beobachten waren. Besonders im Halbleiter- und Technologiesektor explodiert die Nachfrage nach Optionen. Dabei wetten Anleger nicht mehr auf den Gesamtmarkt, sondern zunehmend auf einzelne Aktien und Branchentrends. Ein deutliches Signal dafür liefert die Korrelation zwischen globalen zyklischen und defensiven Aktien. …
Enthaltene Werte: US4642875XXX,US6311011XXX,US78378X1XXX,2455711,US7827001XXXDen vollständigen Artikel lesen
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