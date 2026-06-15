WIEN (dpa-AFX) - Eine Kursexplosion der AT&S-Aktie hat dem Wiener Aktienindex ATX am Montag kräftige Gewinne und ein Rekordhoch beschert. Der Index beendete den Tag mit einem Plus von 2,59 Prozent und 6.420,63 Punkten und erreichte damit einen neuen Rekordschlusswert. Für den breiter gefassten ATX Prime ging es um 2,49 Prozent auf 3.162,58 Zähler nach oben.

Aktien von AT&S schossen nach einer positiv aufgenommenen Ankündigung von KI-Investitionen am Montag um gut 36 Prozent nach oben. Der Leiterplatten- und IC-Substrat-Hersteller rüstet sich mit einem bis zu zwei Milliarden Euro schweren Investitionsprogramm in Malaysia für den KI-Boom. Gemeinsam mit dem US-Chipkonzern AMD und einem weiteren Technologieunternehmen steckt er das Geld in den Standort Kulim.

Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenstart nach oben, wenn auch etwas moderater als in Wien. Angetrieben wurden die Märkte von der Einigung der USA und des Iran auf eine Verlängerung der Waffenruhe und eine Wiedereröffnung der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormus. Die Ölpreise kamen in Reaktion auf das Abkommen deutlich zurück und linderten damit an den Börsen Inflations- und Zinsängste.

Zu den größeren Gewinnern zählten am Montag auch die Aktien des Airline-Caterers DO&CO mit einem Plus von 6,9 Prozent. Titel aus dem Reise- und Luftfahrtsektor fanden sich europaweit weit oben auf den Einkaufslisten der Investoren. Stark nach unten ging es angesichts fallender Ölpreise mit den Ölwerten. Aktien der OMV verloren 5,1 Prozent. Titel des Ölfeldausrüsters SBO gaben 1,4 Prozent nach.

Mit Spannung erwartet wird jetzt die erste Zinssitzung der US-Notenbank Fed unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh am Mittwoch. An den Märkten wird mehrheitlich keine Änderung des Leitzinses erwartet, von den begleitenden Kommentaren erhoffen sich Anleger aber Hinweise auf den weiteren Kurs der Fed./mik/ste/APA/stw

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