Autonomer Start, autonome Rückkehr und Wiederaufladung von Militärfahrzeugen und festen Installationen aus

Rotationsbetrieb mit drei Drohnen ermöglicht kontinuierliche Aufklärung sowie Zielerfassungsdaten in Echtzeit unter Kampfbedingungen

Teledyne FLIR Defense, ein Unternehmen der Teledyne Technologies Incorporated (NYSE: TDY), gab heute auf der Eurosatory die Markteinführung von Black Recon bekannt einem autonomen Mikro-Drohnensystem, das eine kontinuierliche, kabellose Aufklärung von Militärfahrzeugen und ortsfesten Anlagen aus ermöglicht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260614053473/de/

Teledyne FLIR Defense announced at Eurosatory the market launch of Black Recon, an autonomously launched micro-drone that delivers continuous, untethered reconnaissance from military vehicles and fixed installations. Black Recon allows crews to launch, operate, recover, and recharge up to three UAS without leaving their platform, reducing operator risk.

Das für die Fahrzeugintegration entwickelte System Black Recon bietet Besatzungen die Möglichkeit, bis zu drei unbemannte Flugsysteme zu starten, zu steuern, zurückzuholen und wieder aufzuladen, ohne ihre Plattform verlassen zu müssen. Dadurch werden Risiken minimiert und Entscheidungsprozesse beschleunigt.

"Black Recon ist ein großer Fortschritt in der integrierten Aufklärung für Bodentruppen", berichtet Dr. JihFen Lei, President der Teledyne Defense and Aerospace Group und Senior Vice President von Teledyne Technologies. "Indem wir autonome Start-, Bergungs- und Aufladevorgänge direkt am Fahrzeug ermöglichen, verschaffen wir den Einsatzkräften ein durchgängiges Situationsbewusstsein, einen schnelleren Zugriff auf umsetzbare Erkenntnisse und einen verbesserten Schutz bei Einsätzen unter hohem Zeitdruck."

Zu den wichtigsten Systemfunktionen gehören:

Autonomer Start, autonome Rückkehr und Wiederaufladung, ohne die geschützte Plattform verlassen zu müssen

Drei-UAV-Rotation für nahezu kontinuierliche Überwachung

Wärmebild- und Tageslichtkameras für Echtzeitbilder und Zielerfassungsdaten

Betrieb ohne Nutzung des globalen Navigationssatellitensystems (GNSS) mithilfe modernster Sensoren und visueller Navigation

Funkstille Einsätze unter Verwendung der visuell-inertialen Navigation, unabhängig von Funkverbindungen

Erweiterte Reichweite und Funkabdeckung durch integrierte Relaisfunktion

Kompatibler Betrieb mit der Black Hornet 4 Nano-Drohne

Optionale 100-Gramm-Einsatzmodule für künftige Waffen-, Sensor- und CBRN-Nutzlasten

Vollständig integrierte, autonome Aufklärungsfähigkeit

Black Recon ist ein kompaktes, robustes System für Fahrzeuge oder ortsfeste Anlagen, das bis zu drei Mikro-UAVs für eine kontinuierliche Überwachung im Rotationsbetrieb einsetzt. Jedes UAV startet autonom, führt Aufklärungs-, Überwachungs- und Zielerfassungseinsätze (RSTA) durch und kehrt anschließend zur Startvorrichtung zurück, wo es aufgenommen, angedockt und wiederaufgeladen wird. So wird eine lückenlose ISR-Abdeckung bei Tag und Nacht ermöglicht, während das Personal innerhalb der Plattform geschützt bleibt.

Entwickelt für den kontinuierlichen Wiedereinsatz in hochdynamischen Einsatzszenarien

Im Gegensatz zu herkömmlichen Drohnen, die für den abgesessenen Einsatz konzipiert sind, wurde Black Recon speziell für fahrzeuggestützte Plattformen entwickelt und ermöglicht den sofortigen Einsatz von ISR-Fähigkeiten ohne externe Luftunterstützung.

Mit Flugzeiten von 50 bis 60 Minuten und Geschwindigkeiten von bis zu 25 m/s pro UAV erweitert Black Recon die Überwachungsreichweite weit über bisherige Einsatzbereiche hinaus und ermöglicht so eine kontinuierliche Zielverfolgung, schnelle Erkennung von Bedrohungen und kürzere Entscheidungszyklen bei allen Einsatzprofilen.

Geringer SWaP, hohe Leistung

Bei einem Gewicht von weniger als 450 Gramm kombiniert jedes Black Recon-UAV einen geringen Platz-, Gewichts- und Energiebedarf mit einer fortschrittlichen Sensorik, die auf dem bewährten Nano-UAS-Portfolio von Teledyne FLIR Defense aufbaut. Durch die autonome Navigation können Einsätze auch in Umgebungen fortgesetzt werden, in denen das GPS gestört oder manipuliert ist.

Einsatzmöglichkeiten jenseits des Gefechtsfelds

Die ursprünglich für militärische Zwecke entwickelte flexible Architektur von Black Recon eignet sich außerdem für Anwendungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit:

Schnell verfügbare Aufklärungskapazitäten für Polizei- und Einsatzkräfte

Grenz- und Perimetersicherheit

Überwachung kritischer Infrastrukturen

See- und Flusspatrouillen

Dank seines robusten, netzwerkfähigen Designs eignet sich das System sowohl für stationäre als auch für mobile Einsätze und liefert schnell ein umfassendes Lagebild in abgelegenen und schwer zugänglichen Einsatzgebieten.

Zukunftsfähig durch modulares Design

Die offene Modularchitektur von Black Recon ist darauf ausgelegt, sich an veränderte Einsatzanforderungen anzupassen. Zu den geplanten künftigen Modulen gehören Nutzlasten zur Zielbekämpfung und CBRN-Detektoren, die das System von der kontinuierlichen Aufklärung auf die Gefahrenerkennung und aktive Bekämpfung ausweiten.

Black Recon ist ab sofort bestellbar. Die Auslieferung wird voraussichtlich im Jahr 2027 beginnen.

Besuchen Sie Teledyne FLIR Defense auf der Eurosatory in Halle 5A, Stand A129, um Black Recon vor Ort zu entdecken, oder erfahren Sie mehr online.

Über Teledyne FLIR Defense

Seit mehr als 45 Jahren bietet Teledyne FLIR Defense hochmoderne, missionskritische Technologien und Systeme an. Unsere Produkte stehen an vorderster Front bei den weltweit größten Herausforderungen in den Bereichen Militär, Gefahrenabwehr und öffentliche Sicherheit. Als weltweit führender Anbieter von Wärmebildtechnik entwickeln und fertigen wir komplexe Überwachungssensoren für den Einsatz in der Luft, an Land und auf See. Wir entwickeln die robustesten und zuverlässigsten unbemannten Luft- und Bodenplattformen sowie intelligente Sensoren zur Erkennung von Chemikalien, biologischen Kampfstoffen, Strahlung und Sprengstoffen. Teledyne FLIR Defense bündelt diese Expertise, um Lösungen bereitzustellen, die wichtige Entscheidungen unterstützen und unsere Welt vor jeder Art von Bedrohung schützen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns online oder folgen Sie @flir_defense.

Über Teledyne Technologies

Teledyne Technologies ist ein führender Anbieter von anspruchsvollen digitalen Bildverarbeitungsprodukten und -software, Messtechnik, Elektronik für die Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und Systemtechnik. Teledyne ist überwiegend in den USA, Großbritannien, Kanada sowie West- und Nordeuropa tätig. Weitere Informationen sind verfügbar auf der Website von Teledyne unter www.teledyne.com.

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