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Dow Jones News
15.06.2026 19:09 Uhr
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(1)

MÄRKTE USA/Börse mit Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs in Feierlaune

DJ MÄRKTE USA/Börse mit Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs in Feierlaune

DOW JONES--Die Wall Street reiht sich am Montag in den Reigen der global sehr festen Börsen ein. Die Aktienmärkte feiern die Einigung auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs - vor allem aber die für Freitag geplante Öffnung der Seestraße von Hormus. Die Ölpreise fallen in der Folge um über 5 Prozent. "Die Euphorie hält sich heute Morgen an den Märkten, denn nach 107 Tagen und einer scheinbar endlosen Zahl von Fehlalarmen haben wir endlich ein Abkommen zwischen den USA und Iran zur Beendigung des Krieges und zur Öffnung der Straße von Hormus", fasst Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank die Stimmung zusammen.

Gegen Mittag US-Ostküstenzeit baut der Dow-Jones-Index seine Aufschläge auf 1,4 Prozent auf 51.927 Punkte aus, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um 2 bzw. 3,1 Prozent an. Die stark gesunkenen Ölpreise dämpfen Inflationssorgen, was für zusätzliche Spannung bei den in dieser Woche stattfindenden Notenbanksitzungen sorgt. Von der US-Notenbank wird am Mittwoch zwar kein Zinsschritt erwartet, am Zinsterminmarkt ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September allerdings um knapp 10 Prozentpunkte auf gut 25 Prozent gesunken. Entsprechend sinken die Renditen am Anleihemarkt - zusätzlich belastet von einem sehr schwachen Empire State Index für Juni. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt um 3 Ticks auf 4,46 Prozent. Die schwächer als gedacht ausgefallene Industrieproduktion für Mai spielt keine Rolle, weil der Vormonat nach oben revidiert wurde.

Der US-Dollar wird von sinkenden Marktzinsen und nachlassendem Zinserhöhungsdruck der Notenbank belastet. Der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent. Die Märkte hätten die Aussicht auf eine Zinserhöhung durch die Federal Reserve nach dem vorläufigen Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran zwar reduziert, aber nicht endgültig ausgeschlossen, was die Kursverluste des Greenbacks begrenze, urteilen die Strategen des Investment Institute von Unicredit. Gold profitiert von sinkenden Marktzinsen, vor allem aber von nachgebenden Inflationserwartungen und in der Folge der Spekulation auf geringeren Zinserhöhungsdruck. Die Feinunze verteuert sich um 3 Prozent.

Unter den Einzelwerten gilt der Fokus klar dem Börsenneuling SpaceX. Nach dem fulminanten Start am Freitag mit einem Kursplus von rund 20 Prozent gegenüber dem Ausgabekurs zieht der Kurs um weitere 8,6 Prozent an. Die extrem hoch bewertete Aktie gilt als Lackmustest für die Aufnahmebereitschaft der Börse. Neben SpaceX stehen im zweiten Halbjahr mit OpenAI sowie Anthropic zwei weitere für den Gesamtmarkt äußerst wichtige Börsengänge auf der Agenda.

Der Medienkonzern Fox verstärkt sein Streaminggeschäft mit einer Milliardenübernahme - er übernimmt den Roku-Streamingdienst (-0,7%) für 22 Milliarden US-Dollar - der Kurs stürzt um 14,5 Prozent ab. Salesforce (+1,4%) schluckt derweil Fin für 3,6 Milliarden Dollar.

Micron Technology ziehen um 9,6 Prozent an - neben dem wieder Fahrt aufnehmendem KI-Momentum verweisen Händler auf ein knappes Angebot an Speicherchips. Auch Super Micro Computer (+3%) und Marvell Technology (+6,6%) liegen klar im Plus. Gesucht sind mit sinkenden Rohölpreisen auch die Titel der Fluggesellschaften United Airlines, Southwest Airlines und Delta Air Lines - die Kurse legen um bis zu 5,1 Prozent zu.

Dagegen zählt der Ölsektor zu den Verlierern: Marathon Petroleum (-4,5%), ConocoPhillips (-4%) und Occidental Petroleum (-3,4%) werden gemieden. Aktien mit Bezug zu Cryptowährungen zählen zu den Gewinnern am Markt - Bitcoin springt auf die höchsten Kurse seit Anfang Juni. In der Folge klettern Coinbase Global um 8,9 Prozent, Robinhood Markets um 7,9 Prozent und Strategy um 8,4 Prozent.

Paramount gewinnen 0,5 Prozent, nachdem die US-Regierung die Übernahme von Warner Brothers ohne Auflagen genehmigt hat. Die Warner-Aktie gewinnt 0,8 Prozent. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          51.927,41  +1,4  +725,15    51.202,26 
S&P-500         7.576,50  +2,0  +145,04    7.431,46 
NASDAQ Comp      26.679,28  +3,1  +790,43    25.888,84 
NASDAQ 100       30.583,33  +3,2  +947,38    29.635,95 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,05 -0,04    4,06      4,02 
5 Jahre           4,17 -0,04    4,19      4,14 
10 Jahre          4,46 -0,03    4,47      4,42 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:15 Uhr 
EUR/USD          1,1604  +0,3   0,0036     1,1568     1,1576 
EUR/JPY          185,88  +0,3   0,5600     185,32    185,4500 
EUR/CHF          0,9207  -0,1  -0,0012     0,9219     0,9217 
EUR/GBP          0,8638  +0,2   0,0014     0,8624     0,8630 
USD/JPY          160,19  -0,0  -0,0200     160,21    160,2000 
GBP/USD          1,3429  +0,2   0,0023     1,3406     1,3412 
USD/CNY          6,757  -0,1  -0,0056     6,7626     6,7626 
USD/CNH          6,7584  -0,1  -0,0049     6,7633     6,7627 
AUS/USD          0,708  +0,5   0,0037     0,7043     0,7052 
Bitcoin/USD      67.175,91  +5,0  3.212,05    63.963,86   64.325,87 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         80,08  -5,7   -4,80      84,88 
Brent/ICE         82,73  -5,3   -4,60      87,33 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.343,50  +3,0   124,73    4.218,77 
Silber           70,34  +3,5    2,37      67,98 
Platin         1.775,81  +3,4   58,29    1.717,52 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

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June 15, 2026 12:33 ET (16:33 GMT)

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