© Foto: Dall-EDie Zinslast der USA explodiert. Ökonom Peter Schiff warnt vor dem Kollaps bei 2 Billionen US-Dollar - Berechnungen zeigen: Das mathematische Endspiel droht bereits nächstes Jahr.Die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten erreicht historische, astronomische Dimensionen. Was jahrelang von Ökonomen als Langzeitproblem abgetan wurde, entwickelt sich im laufenden Jahr 2026 zu einer akuten, unkontrollierbaren Lawine. Der bekannte Finanzexperte Peter Schiff schlägt so laut Alarm wie selten zuvor. Seine jüngste Warnung hat ein klares, mathematisch untermauertes Fundament: Den USA droht ein historischer "Complete Meltdown" - eine Kernschmelze des Finanzsystems, die weit über die Grenzen der …
Enthaltene Werte: US78378X1XXX,2455711,US912810PXXX,XD0009982XXX,US91282CKXXX,US91282CKXXX,US91282CQXXXDen vollständigen Artikel lesen
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