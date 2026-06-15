Die Rally bei Speicher- und Festplatten-Aktien geht weiter. Morgan Stanley hat die Kursziele für Seagate und Western Digital massiv angehoben. Der Grund: Die Analysten sehen bei Festplatten wegen des KI-Booms eine deutlich längere Knappheitsphase - und erhebliches Potenzial bei den Preisen. Das sorgt vor allem bei Western Digital für Feierlaune.Das Wichtigste kurz und knapp• Morgan Stanley erhöht die Kursziele für Seagate und Western Digital deutlich und bleibt für beide Aktien optimistisch.• Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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