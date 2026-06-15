BÖRSE HEUTE: DAX steigt nach Iran-Einigung - Ölpreis bricht ein (15.06.2026)

Die Börse Heute startet mit einer Welle des Optimismus in die neue Handelswoche. Die vorläufige Einigung zwischen den USA und dem Iran sorgt weltweit für Entspannung an den Finanzmärkten. Anleger setzen verstärkt auf risikoreiche Anlagen, während die Sorge vor steigenden Energiepreisen und einer weiteren geldpolitischen Straffung deutlich nachlässt.

Für die Börse Aktuell stehen vor allem die geopolitische Entspannung, der kräftige Rückgang der Ölpreise und die Rückkehr der KI- und Technologieaktien in den Fokus. Gleichzeitig profitieren auch europäische Indizes wie der DAX von der verbesserten Stimmung.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.