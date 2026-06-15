Ein mögliches Abkommen zwischen den USA und Iran hat an den Märkten zunächst für Erleichterung gesorgt. Der Ölpreis fiel, weil Anleger auf eine Entspannung im Nahen Osten hoffen. Doch die offenen Sicherheitsfragen rund um die Straße von Hormus hält den Druck auf Ölpreise, Energiewerte und die Weltwirtschaft hoch.Ölmarkt im Zentrum der Krise Die Straße von Hormus bleibt der entscheidende Punkt für Investoren. Durch die Wasserstraße fließt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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