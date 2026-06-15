Eine globale Plattform, die Fachwissen und gemeinsames Handeln mobilisiert, um gemeinsame digitale Prioritäten voranzubringen

Die Digital Cooperation Organization (DCO), die weltweit erste eigenständige internationale Organisation, die sich für ein inklusives und nachhaltiges Wachstum der digitalen Wirtschaft einsetzt, gab heute den Start der Global Expert Community (GEC) bekannt einer neuen Plattform, die darauf ausgelegt ist, Fachwissen zu mobilisieren und die internationale Zusammenarbeit zu fördern, um wirkungsvolle digitale Initiativen in den DCO-Mitgliedstaaten und darüber hinaus zu unterstützen.

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Digital Cooperation Organization Launches Global Expert Community to Accelerate International Digital Cooperation (Graphic: AETOSWire)

Die GEC spiegelt das anhaltende Engagement der DCO wider, digitale Zusammenarbeit in die Tat umzusetzen, indem der Zugang zu spezialisiertem Fachwissen erweitert und die sektor- und grenzüberschreitende Zusammenarbeit gestärkt wird. Da die digitale Transformation weltweit Volkswirtschaften und Gesellschaften neu gestaltet, soll die Community globale Perspektiven und praktisches Fachwissen in innovative Lösungen umsetzen, die den Fortschritt hin zu inklusiveren und nachhaltigeren digitalen Volkswirtschaften beschleunigen.

Deemah AlYahya, Generalsekretärin der DCO, sagte: "Die digitalen Herausforderungen von heute erfordern eine stärkere Zusammenarbeit und den Zugang zu vielfältigem Fachwissen. Mit der Global Expert Community schaffen wir eine Plattform, die Wissen in umsetzbare Ergebnisse umwandelt und unsere kollektive Fähigkeit stärkt, inklusivere, widerstandsfähigere und zukunftsfähige digitale Volkswirtschaften aufzubauen."

"Indem wir Experten aus verschiedenen Sektoren und Regionen zusammenbringen, wollen wir den Wissensaustausch beschleunigen, die Zusammenarbeit fördern und die Entwicklung praktischer Lösungen unterstützen, die durch internationale digitale Zusammenarbeit sinnvolle und messbare Auswirkungen erzielen," fügte sie hinzu.

Experten innerhalb der GEC werden durch Fachdialoge und strategische Diskussionen, Initiativen zum Kapazitätsaufbau, beratende Beiträge und die Entwicklung praktischer Wissensressourcen einen Beitrag leisten, die fundierte Entscheidungsfindung und eine effektive Umsetzung unterstützen. Die Gemeinschaft unterstützt Fachwissen in einem breiten Spektrum von Prioritäten der digitalen Wirtschaft, darunter künstliche Intelligenz, digitaler Handel, digitale Investitionen, Daten und digitale Infrastruktur, digitale Talente und Kompetenzen, Politik und Governance der digitalen Wirtschaft, neue Technologien, digitale Inklusion und Innovation, Cybersicherheit und Vertrauen sowie digitale Transformation und Akzeptanz.

Die Teilnahme ist freiwillig, wobei Möglichkeiten zur Mitwirkung je nach den Erfordernissen der Initiative und der Relevanz des Fachwissens aktiviert werden. Bewerbungen sind ab sofort weltweit für qualifizierte Fachleute aus Regierungsstellen, internationalen Organisationen, akademischen Einrichtungen, dem privaten Sektor, der Zivilgesellschaft und unabhängigen Praktikern möglich.

Durch die GEC will die DCO die internationale Zusammenarbeit stärken und Experten weltweit neue Möglichkeiten eröffnen, ihr Wissen und ihre Erkenntnisse einzubringen, um praktische, wirkungsvolle Lösungen für die Zukunft der digitalen Wirtschaft zu gestalten.

Bewerbungen werden ab sofort entgegengenommen interessierte Experten, Forscher, Fachleute und Branchenführer können sich hier bewerben.

*Quelle: AETOSWire

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