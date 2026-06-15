- Live-Demonstration zeigt RITA, ARENA und TRUST im Zusammenspiel und veranschaulicht den koordinierten Einsatz überwachter Roboter bei Such- und Rettungseinsätzen, Standortsicherheit, Ferninspektion und in schwer zugänglichen Umgebungen -

PARIS, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shifters, ein globales Technologieunternehmen, das die nächste Generation KI-nativer autonomer Robotersysteme entwickelt, hat heute bekannt gegeben, dass es sein KI-natives Produktökosystem für autonome Bodenrobotik auf der Eurosatory 2026 vom 15. bis 19. Juni im Paris Nord Villepinte, Stand C213 in Halle 5A, erstmals öffentlich vorstellen wird. Bei der Premiere werden RITA (Robotic Intent To Action), die Bedien- und Führungsebene von Shifters, die menschliche Zielvorgaben in Robotik-Aufträge übersetzt, ARENA (Autonomous Robotic Execution and Nexus Architecture), die Orchestrierungsebene für den koordinierten Einsatz von Robotern, sowie TRUST (Tactical Robot for Unmanned Safety & Security Tasks), die robuste Bodenrobotik-Plattform für gefährliche, beeinträchtigte und schwer zugängliche Umgebungen, vorgestellt.

Das Ökosystem wird derzeit unter Einsatzbedingungen erprobt, während Shifters die Plattform in Richtung operativer Einsatzreife weiterentwickelt. Die Vorstellung folgt auf die kürzlich bekannt gegebene Finanzierung in Höhe von 15 Millionen US-Dollar, die Shifters Mission "Robots Go First" unterstützt. Ziel ist es, überwacht-autonome Roboter in Umgebungen einzusetzen, in denen es gefährlich, ineffizient oder unpraktisch wäre, zuerst Menschen voranzuschicken - von Einsätzen im Bereich der nationalen Sicherheit über Standortsicherheit bis hin zu industriellen Anwendungen, Katastrophengebieten und kritischer Infrastruktur.

"Im Bereich Verteidigungstechnologie sind am schwersten Unternehmen aufzubauen, die den Schritt von bahnbrechender Technologie zu einsatzreifen Produkten schaffen müssen", so Alon Lifshitz, Gründungspartner bei Aurelius Capital. "Shifters vereint in seltener Weise operatives Verständnis, technische Tiefe und das richtige Marktgespür - eine Kombination, aus der ein kategoriedefinierendes Unternehmen entstehen kann."

"Der nächste große Schritt in der Bodenrobotik ist nicht einfach nur eine bessere ferngesteuerte Maschine. Es geht um die Fähigkeit eines einzelnen Bedieners, mehrere koordiniert eingesetzte Roboter zu überwachen, die gefährliche Umgebungen betreten, dort die Lage erfassen und operieren können, bevor Menschen einem Risiko ausgesetzt werden", erklärt OferBalin, CEO und Mitbegründer von Shifters. "Das Produktökosystem von Shifters ist unsere Antwort auf diese Herausforderung: eine KI-native Plattform für autonome Bodenrobotik, die menschliche Zielvorgaben in robotisches Handeln übersetzt und dabei menschliche Aufsicht und Einsatzkontrolle wahrt."

Das Produktökosystem von Shifters integriert für unterschiedliche Einsätze konfigurierbare Bodenrobotiksysteme mit Geländegängigkeit in unwegsamem Gelände, Sensorik, Nutzlasten und Autonomiesoftware für überwachte Einsätze mit mehreren Robotern. RITA dient als Bedien- und Führungsebene, die menschliche Zielvorgaben in Robotik-Aufträge übersetzt, während ARENA Navigation, Wahrnehmung und Ausführung über mehrere Roboter hinweg koordiniert. TRUST stellt die robuste Robotikplattform bereit, die das Ökosystem in reale Einsatzumgebungen bringt.

"Autonome Bodenrobotik ist eine Herausforderung auf Systemebene. Gelände, Wahrnehmung, Kommunikation, Energieversorgung, Nutzlasten und Entscheidungslogik müssen in Echtzeit zusammenspielen", so Assaf Chaprak, Präsident, CTO und Mitbegründer von Shifters. "Deshalb haben wir ein integriertes Produktökosystem entwickelt - RITA für die Zielvorgaben des Operators, ARENA für die Orchestrierung des koordinierten Einsatzes mehrerer Roboter und TRUST für robusten Bodeneinsatz -, damit überwachte Roboter auch dann weiterfahren, wahrnehmen und koordiniert arbeiten können, wenn das Gelände unvorhersehbar ist, die Konnektivität eingeschränkt bleibt und sich die Einsatzbedingungen ändern."

Während der Live-Demonstration werden mehrere autonome Bodenroboter unter menschlicher Aufsicht als koordiniertes Team im Einsatz agieren. Die Teilnehmer werden sehen, wie ein einzelner Bediener - durch die Festlegung von Einsatzgrenzen einschließlich Einsatzziel, Freigaben und Interventionsschwellen - mehrere Roboter überwachen kann, während diese ihre Bewegungen koordinieren, Informationen erfassen und in Szenarien operieren, die Notfalleinsätze, Standortsicherheit, Ferninspektion und Anwendungen im Bereich kritischer Infrastruktur nachbilden, darunter:

Katastropheneinsätze und Such- und Rettungseinsätze in eingestürzten, unterirdischen oder strukturell instabilen Umgebungen.

Perimeter- und Standortsicherheit für kritische Infrastruktur, Häfen, Energieanlagen, Rechenzentren und Industriegelände.

Fernerkundung und Ferninspektion in gefährlichen, beeinträchtigten oder unzugänglichen Umgebungen.

Gefährdungsbeurteilung vor dem Betreten, bevor Arbeiter, Einsatzkräfte oder Sicherheitsteams einem Risiko ausgesetzt werden.

Um ein Gespräch mit dem Shifters-Team zu vereinbaren und mehr über einsatzspezifische Anwendungen sowie Partnerschaften zu erfahren, besuchen Sie www.shiftersai.com.

Über Shifters

Shifters ist ein globales Technologieunternehmen, das KI-native autonome Roboter für gefährliche, beeinträchtigte und schwer zugängliche Umgebungen entwickelt. Ausgehend von der Mission, Menschenleben zu schützen, indem man als erste Maßnahme Roboter einsetzt, ermöglicht Shifters Bedienern die Koordination von für unterschiedliche Einsätze konfigurierbaren Bodenrobotern, die gefährliche Umgebungen betreten, erfassen und dort operieren können, bevor Menschen einem Risiko ausgesetzt werden. Das Produktökosystem des Unternehmens kombiniert KI-gestützte Entscheidungslogik, Einsatzorchestrierung und modulare Robotersysteme, die für den realen Einsatz in den Bereichen öffentliche Sicherheit, kritische Infrastruktur, industrielle Anwendungen, Notfalleinsätze und nationale Sicherheit konzipiert sind. Shifters hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C. und ist operativ in den USA, im Nahen Osten und in Europa tätig.

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