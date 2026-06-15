KRM22, das auf Risikomanagementlösungen für Kapitalmärkte spezialisierte Technologie- und Software-Investmentunternehmen, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Sigma AI, einem führenden Anbieter von KI-gestützten Finanzanalysen, bekannt gegeben. Ziel dieser Partnerschaft ist die Integration fortschrittlicher Nachrichten-Stimmungsanalysen in seine Risikomanagement-Anwendungssuite.

Die Integration erweitert die Funktionen von KRM22 maßgeblich und ermöglicht es Kunden, Echtzeit-Einblicke in die Marktstimmung aus globalen Nachrichtenquellen direkt in ihre Risikomanagementsysteme zu integrieren. Durch den Einsatz der proprietären Natural-Language-Processing- und Machine-Learning-Modelle von Sigma AI wird KRM22 Unternehmen helfen, sich abzeichnende Risiken schneller zu erkennen, Ereignisse, die Auswirkungen auf den Markt haben, besser vorherzusehen und fundiertere Handels- und Compliance-Entscheidungen zu treffen.

Weiterentwicklung des Risikomanagements durch KI-gestützte Stimmungsanalyse

In der ersten Phase der Partnerschaft wird KRM22 die Nachrichten-Stimmungsanalyse-Engine von Sigma AI in seine Anwendungssuite einbinden. So erhalten Nutzer handlungsrelevante Informationen und können in Echtzeit beobachten, wie sich die Stimmung in den Finanznachrichten auf Finanzinstrumente, Sektoren und Portfolios auswirkt.

Diese erhöhte Transparenz soll die Fähigkeit von Unternehmen verbessern, Frühwarnsignale zu erkennen, mit Volatilität umzugehen und die risikobereinigte Gesamtperformance zu steigern.

Ausführliche Portfolioanalyse

Die zweite Phase der Partnerschaft wird auf dieser Grundlage aufbauen und sich auf die Bereitstellung fundierterer Datenanalysen für die Portfolios der Unternehmen konzentrieren. Durch die Kombination der fortschrittlichen Datenverarbeitungsfunktionen von Sigma AI mit der bestehenden Analyseinfrastruktur von KRM22 werden Kunden von detaillierteren Einblicken in Portfolioengagements, Korrelationen und aufkommende systemische Risiken profitieren können.

Kommentare der Führungskräfte

Dan Carter, CEO von KRM22, erklärte:

"Unsere Partnerschaft mit Sigma AI ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer Strategie, branchenführende Risikomanagementlösungen anzubieten. Durch die Integration von KI-gestützten Nachrichten-Stimmungsanalysen in unsere Plattform können wir unseren Kunden aussagekräftige Echtzeit-Einblicke liefern, die die Entscheidungsfindung im Risikomanagement wesentlich verbessern können."

Andrew Simpson, CEO und Gründer von Sigma AI, fügte hinzu:

"Wir freuen uns sehr auf die Kooperation mit KRM22, um unsere fortschrittliche Stimmungsanalyse einem breiteren Publikum im Kapitalmarkt-Ökosystem zugänglich zu machen. Gemeinsam unterstützen wir Unternehmen dabei, neuen Mehrwert aus unstrukturierten Daten zu generieren und ihre Risikomanagementfähigkeiten zu stärken."

Stärkung des KRM22-Ökosystems

Diese Partnerschaft ist ein weiterer Ausdruck des Engagements von KRM22, sein Ökosystem integrierter Risikolösungen auszubauen und sicherzustellen, dass Kunden Zugang zu den modernsten Technologien zur Bewältigung der zunehmenden Komplexität der globalen Finanzmärkte erhalten.

Über KRM22

Durch seine Investitionen und die Global Risk Platform unterstützt KRM22 Kapitalmarktunternehmen bei der Reduzierung von Kosten und Komplexität im Bereich Risikomanagement. Die Global Risk Platform umfasst Anwendungen, mit denen Unternehmen Herausforderungen im Bereich Handels- und Unternehmensrisiken begegnen und ihr gesamtes Unternehmensrisikoprofil durch die Nutzung von Risiken als Alpha-Faktor verwalten können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.krm22.com.

Über Sigma AI

Sigma AI ist ein Anbieter von fortschrittlichen KI-Lösungen für die Finanzmärkte. Die Plattform ist auf Echtzeitanalysen spezialisiert, die Unternehmen dabei helfen, aus unstrukturierten Datenquellen wie Nachrichten und Marktmitteilungen umsetzbare Erkenntnisse für die Ausführung, die Analyse, das Risikomanagement und die Überwachung zu gewinnen. Mit Hilfe proprietärer ML-Algorithmen liefert sie zudem prädiktive Analysen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://sigmafinancial.ai/.

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