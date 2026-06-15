Durch diesen Zusammenschluss werden die branchenführenden Kompetenzen von Pelago Bioscience im Bereich des zellulären Target Engagement mit dem fundierten Fachwissen von RG Discovery in den Bereichen medizinische Chemie und benutzerdefinierte Synthese vereint. So können Kunden ihre Programme zur Erforschung von Wirkstoffen über den gesamten "Design-Make-Test-Analyze"-Zyklus (DMTA) hinweg über einen einzigen spezialisierten Partner abwickeln.

Pelago Bioscience, ein auf die Wirkstoffforschung spezialisiertes Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organisation CRO), das für seine branchenführenden Assays zu zellulärem Target Engagement bekannt ist, hat die Übernahme von RG Discovery bekannt gegeben. Es erweitert damit sein Know-how in den Bereichen medizinische Chemie, nutzerspezifische Synthese und integrierte Wirkstoffforschung.

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Michael Dabrowski, Chief Executive Officer of Pelago Bioscience

Durch die Zusammenführung der Kompetenzen mit dem Schwerpunkt Biologie von Pelago Bioscience mit dem Fachwissen von RG Discovery im Bereich Chemie können Teams zur Erforschung von Wirkstoffen schneller Entscheidungen treffen, Arbeitsabläufe optimieren und Programme von der Identifizierung von Wirkstoffkandidaten bis hin zur Optimierung von Leads effizienter durchführen.

"Die Erforschung von Wirkstoffen erfordert zunehmend eine nahtlose Verzahnung von Chemie und Biologie", sagte Michael Dabrowski, Chief Executive Officer von Pelago Bioscience. "Durch den Zusammenschluss von RG Discovery und Pelago Bioscience können wir unseren Kunden einen einzigen wissenschaftlichen Partner an die Seite stellen, der in der Lage ist, Wirkstoffe zu entwerfen und zu synthetisieren, die Bindung an Zielmoleküle in lebenden Zellen zu bewerten und diese Erkenntnisse zügig in den nächsten Entwicklungszyklus einfließen zu lassen. Dies ermöglicht es unseren Kunden, ihre Programme zu beschleunigen."

Die auf dem firmeneigenen "Cellular Thermal Shift Assay" (CETSA) basierende Plattform von Pelago Bioscience liefert direkte Einblicke in die Art und Weise, wie Wirkstoffe in lebenden Zellen sich an ihre Zielmoleküle binden. Diese Daten können nun direkt in die nächste Runde des Wirkstoffdesigns bei RG Discovery einfließen. So entsteht ein kontinuierlicher Austausch zwischen Chemie und Biologie, den weder ein nur auf Chemie noch ein auf reine Biologie spezialisiertes Auftragsforschungsinstitut (CRO) bieten kann. Somit entsteht durch diese Zusammenführung ein lückenloser Prozess, der Wirkstoffdesign, Synthese und marktführendes, direktes Target Engagement in der Zelle umfasst. Es entfällt die Übergabe eines Anbieters zum nächsten, was die Programme vom Hit bis zum Lead verlangsamt.

RG Discovery wurde 2011 von ehemaligen Wissenschaftlern von AstraZeneca gegründet. Das Unternehmen ist mittlerweile bekannt als Experte für die Lösung von komplexen Herausforderungen im Bereich Chemie, mit denen Biotech- und Pharmaunternehmen konfrontiert sind. Das Unternehmen beschäftigt rund 40 Wissenschaftler und hat seinen Sitz im Medicon Village in Lund, Schweden. Dort befinden sich zahlreiche Anlagen für die Analyse von Wirkstoffen, sodass umfangreiche Forschungsaktivitäten möglich sind.

"RG Discovery hat sich stets darauf konzentriert, Kunden durch enge Zusammenarbeit und fundiertes technisches Fachwissen bei der Lösung schwieriger wissenschaftlicher Probleme zu unterstützen", sagte Johan Evenäs, Chief Executive Officer und Mitgründer von RG Discovery. "Durch den Zusammenschluss mit Pelago Bioscience können wir diese Kompetenzen noch weiter ausbauen, indem wir erstklassige Chemie mit erstklassiger Wissenschaft im Bereich des Target Engagement verbinden. Wir freuen uns sehr über die Chancen, die sich daraus sowohl für unsere Kunden als auch für unser Team ergeben."

Über Pelago Bioscience

Pelago Bioscience ist ein auf die Wirkstoffforschung spezialisiertes Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich mithilfe seiner firmeneigenen CETSA-Technologieplattform auf die Untersuchung und Validierung von Wirkstoff-Zielmolekül-Interaktionen konzentriert. Durch die direkte Messung von Wirkstoff-Zielmolekül-Interaktionen in lebenden Zellen und Geweben unterstützt Pelago Bioscience Pharma- und Biotechnologieunternehmen bei Entscheidungen während der Erforschung und Entwicklung von Wirkstoffen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

www.pelagobio.com

Über RG Discovery

RG Discovery ist ein integriertes Auftragsforschungsunternehmen (CRO) für die Wirkstoffforschung mit Hauptsitz in Lund, Schweden. Das Unternehmen bietet Kunden aus der Biotechnologie- und Pharmabranche weltweit Dienstleistungen in den Bereichen medizinische Chemie, Peptidchemie, benutzerdefinierte Synthese, ADME, Bioanalytik und damit verbundene Forschungsdienstleistungen an.

www.rgdiscovery.com

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Michael Dabrowski, CEO of Pelago Bioscience, +46 730 715334, michael@pelagobio.com

Johan Evenäs, CEO of RG Discovery, +46 723 281292, johan.evenas@rgdiscovery.com