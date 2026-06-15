Die US-Börsen sind mit deutlichen Gewinnen in die verkürzte Handelswoche gestartet. Rückenwind kam von der anhaltenden Rally der SpaceX-Aktie sowie von der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, wonach eine Einigung zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran erzielt worden sei.Der Dow ist mit einem Plus von rund 500 Punkten oder 0,9 Prozent in die neue Handelswoche gestartet. Im Handelsverlauf markierte er bei 51.945,89 Punkten ein neues Allzeithoch. Am Ende des Handelstages standen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär