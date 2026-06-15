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Dow Jones News
15.06.2026 22:45 Uhr
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MÄRKTE USA/Avisiertes Friedensabkommen löst Aktienrally aus - SpaceX nochmal +20%

DJ MÄRKTE USA/Avisiertes Friedensabkommen löst Aktienrally aus - SpaceX nochmal +20%

DOW JONES--Die Nachricht über eine Einigung auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs hat am Montag an der Wall Street wie schon zuvor an den anderen Börsen weltweit für Kauflaune gesorgt. Für Risikobereitschaft sorgte insbesondere, dass ab Freitag die Seestraße von Hormus wieder geöffnet werden solle, wenngleich die Nachrichtenlage in den Details unklar war. So gab es auch Meldungen, wonach die USA zugestimmt hätten, dass der Iran zukünftig eine Maut erheben kann. Die Ölpreise fielen dennoch deutlich auf das niedrigste Niveau seit Anfang März, kurz nach Ausbruch des Krieges.

Der Dow-Jones-Index beendete den Tag mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 51.671 Punkte und damit auf einem Rekordhoch. Der S&P-500 legte um 1,7 Prozent zu, die Nasdaq-Indizes um 3,1 Prozent an. Letztere profitierten angesichts ihrer stärkeren Zinsempfindlichkeit stärker von den nsinkenden Marktzinsen, aber auch der Euphorie um den gelungenen Börsengang von SpaceX. Nach ersten Zählungen gab es an der Nyse 1.581 (Freitag: 1.820) Kursgewinner und 1.214 (941) Kursverlierer. Unverändert schlossen 35 (66) Titel.

Die um weitere gut 4 Prozent gesunkenen Ölpreise dämpften Inflationssorgen und drückten auf die Anleiherenditen. Zugleich sorgte die Entwicklung für zusätzliche Spannung im Hinblick auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung in den USA. Ein Zinsschritt wird zwar nicht erwartet, am Zinsterminmarkt sank aber Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September um knapp 10 Prozentpunkte auf gut 25 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 1 Tick auf 4,48 Prozent.

Der Dollar gab mit den sinkenden Marktzinsen nach, auch war er mit der Nachricht über das bevorstehende Friedensabkommen als sicherer Hafen nicht gesucht. Der Euro zog auf 1,1587 Dollar an, hatte im Tageshoch aber auch bei fast 1,1620 gelegen. Das Gold profitierte von den sinkenden Marktzinsen, dem schwächeren Dollar und den nachlassenden Zinserhöhungsspekulationen. Die Feinunze verteuerte sich um 102 Dollar auf 4.321.

Zu den Tagesgewinnern gehörten mit den weiter gesunkenen Ölpreisen Aktien aus dem Reise- und Freizeitsektor, beispielsweise die von Fluglinien. Dagegen wurden Papiere aus dem Ölsektor verkauft.

Unter den Einzelwerten galt der Fokus dem Börsenneuling SpaceX. Nach dem fulminanten Start am Freitag mit einem Kursplus von rund 20 Prozent gegenüber dem Ausgabekurs macht der Kurs nochmals einen Satz um fast 20 Prozent an. Die Hausse der als extrem hoch bewertet geltenden Aktie des Raumfahrt- und KI-Konzerns sorgte für Zuversicht im Hinblick auf die Aufnahmebereitschaft des Marktes für die in den Startlöchern steckenden ebenfalls großen Börsengänge von OpenAI und Anthropic.

Fox sackten um 16,8 Prozent ab. Der Medienkonzern will 22 Milliarden Dollar in die Hand nehmen für die Übernahme der Streaming- und Werbeplattform Roku. Im Handel hieß es, der Markt zweifle offenbar daran, dass die Transaktion in der angekündigten Form und zu den vereinbarten Konditionen tatsächlich abgeschlossen werde, unter anderem, weil es fraglich sei, ob Fox dies stemmen könne. Die Roku-Aktie profitierte daher nicht von der Nachricht, sondern gab sogar um 1,9 Prozent nach.

Salesforce gaben um 0,8 Prozent nach mit der Nachricht, für 3,6 Milliarden Dollar das Technologieunternehmen Fin zu übernehmen, das als Experte für autonome KI-Lösungen gilt.

Micron Technology zogen um 10,8 Prozent an. Neben dem wieder Fahrt aufnehmenden KI-Momentum verwiesen Händler auf ein knappes Angebot an Speicherchips. Entsprechend schnellten auch Western Digital um 16,1 oder Sandisk um 6,5 Prozent nach oben.

Paramount zeigten sich mit einem Plus von 0,7 Prozent wenig bewegt davon, dass die US-Regierung die Übernahme von Warner Bros. Discovery s ohne Auflagen genehmigte. Die Warner-Aktie gab um 0,6 Prozent nach. 

INDEX      zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      51.671,03  +0,9     +468,77    51.202,26 
S&P-500     7.554,29  +1,7     +122,83    7.431,46 
NASDAQ Comp  26.683,94  +3,1     +795,10    25.888,84 
NASDAQ 100   30.543,92  +3,1     +907,97    29.635,95 
 
 
US-Treasuries  Rendite  +/-    Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       4,07 -0,01      4,07      4,02 
5 Jahre       4,19 -0,02      4,19      4,14 
10 Jahre      4,48 -0,01      4,48      4,42 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag  Fr, 17:15 Uhr 
EUR/USD      1,1588  +0,2     0,0020     1,1568      1,1576 
EUR/JPY      185,81  +0,3     0,4900     185,32     185,4500 
EUR/CHF      0,9206  -0,1     -0,0013     0,9219      0,9217 
EUR/GBP      0,8639  +0,2     0,0015     0,8624      0,8630 
USD/JPY      160,34  +0,1     0,1300     160,21     160,2000 
GBP/USD      1,3408  +0,0     0,0002     1,3406      1,3412 
USD/CNY      6,757  -0,1     -0,0056     6,7626      6,7626 
USD/CNH       6,76  -0,1     -0,0033     6,7633      6,7627 
AUS/USD      0,707  +0,4     0,0027     0,7043      0,7052 
Bitcoin/USD  66.566,16  +4,1    2.602,30    63.963,86    64.325,87 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     81,47  -4,0      -3,41      84,88 
Brent/ICE      83,7  -4,2      -3,63      87,33 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.318,43  +2,4      99,66    4.218,77 
Silber       70,14  +3,2      2,16      67,98 
Platin     1.773,23  +3,2      55,71    1.717,52 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

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June 15, 2026 16:09 ET (20:09 GMT)

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