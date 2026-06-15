Rund +7.500% seit dem Tief nach der Nasdaq-Rückkehr: Die SanDisk-Aktie liefert derzeit eine der extremsten Kursbewegungen am US-Markt. Nach dem starken Wochenstart mit +6,46% und einem neuen Rekordhoch bei 2.119,90 US$ stellt sich längst nicht mehr die Frage, ob der Titel heißgelaufen ist. Entscheidend ist vielmehr, wie weit dieses Momentum noch tragen kann. 3.500 US$ je Anteil sind denkbar SanDisk profitiert massiv von der Neubewertung des Speicher- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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