Für Boomi untermauert diese Anerkennung seine Vision und seine Dynamik im Bereich der agentenbasierten KI für Unternehmen

Boomi, das auf Datenaktivierung für KI spezialisierte Unternehmen, gab heute bekannt, dass es als Pioneer im Gartner Emerging Market Quadrant for No-Code Agent Builders (NCAB) ausgezeichnet wurde. Gartner definiert den NCAB-Markt als SaaS-basierte Produkte, die eine integrierte Entwicklungs- und Laufzeitumgebung bieten, um KI-gestützte Agenten ohne Programmieraufwand zu erstellen, zu veröffentlichen und zu verwalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260615481176/de/

Boomi Named a Pioneer in June 2026 Gartner Emerging Market Quadrant for No-Code Agent Builders

Boomi sieht diese Anerkennung als Ausdruck der rasanten Entwicklung des Unternehmens von einem führenden Anbieter für Integration und Automatisierung hin zu einer umfassenden Plattform für agentenbasierte Infrastruktur, wodurch die Rolle von Boomi auf dem aufstrebenden Markt für agentenbasierte KI weiter ausgebaut wird.

Ein neues Kapitel in der agentenbasierten KI für Unternehmen

Laut Gartner haben sich die in diesem Quadranten als "Pioniere" eingestuften Anbieter in Unternehmen für Integrations- und Automatisierungsaufgaben etabliert und konzentrieren sich nun auf die agentenbasierte Automatisierung, wobei sie "No-Code Agent Builder"-Lösungen anbieten, die auf ihrer umfangreichen Bibliothek deterministischer Automatisierungen aufbauen. Gartner stellt ferner fest, dass diese Anbieter darauf abzielen, als umfassendere Koordinatoren von KI-Agenten zu fungieren, beispielsweise durch MCP-Register oder KI-Gateways auf ihrer Plattform.

Für Boomi unterstreicht die Anerkennung als "Pioneer" die umfangreichen Investitionen des Unternehmens in die agentische Infrastruktur einschließlich seiner agentischen Workflow-Fähigkeiten, der Unterstützung für 1.000 MCP-fähige Tools und seiner Low-Code-/No-Code-Entwicklungsumgebung, die es sowohl IT-Fachleuten als auch Business-Technologen ermöglicht, KI-Agenten auf Unternehmensniveau in großem Maßstab zu erstellen und bereitzustellen.

"Aus unserer Sicht ist die Auszeichnung als 'Pioneer' im ersten Gartner-Quadranten für No-Code-Agent-Builder in Schwellenmärkten ein entscheidender Meilenstein für Boomi", sagte Steve Lucas, Chairman und CEO von Boomi. "Wir sehen diese Auszeichnung als Ausdruck des anhaltenden Engagements von Boomi, Unternehmen dabei zu unterstützen, das Potenzial von KI-Agenten zu nutzen nicht als Zukunftsvision, sondern als bereits heute einsetzbare Realität. Unsere Kunden erzielen bereits messbare Ergebnisse, und wir stehen erst am Anfang."

Kunden, die konkrete Ergebnisse erzielen

Boomis wachsender Kundenstamm aus dem Unternehmensbereich setzt KI-Agenten in wichtigen Geschäftsbereichen ein Finanzen, Lieferkette, Personalwesen, Vertrieb und IT.

"Im Bauwesen sind vage Antworten nicht akzeptabel entweder hat man das richtige Teil oder nicht", sagte Michael Hanken, Senior Vice President für IT bei Multiquip, Inc. "Mit Boomi liegt unsere Fehlerquote bei weniger als einem halben Prozent und das bei 200.000 Artikeln und über 700 Geräten. Genau das ist entscheidend, um das Vertrauen der Kunden in KI zu stärken, und deshalb bauen wir unsere Zusammenarbeit mit Boomi kontinuierlich aus."

"Als wir zu Boomi kamen, hatten wir Hunderttausende von Kundendatensätzen, die über 40 Übernahmen verteilt waren", sagte Joe Giannetti, CIO und CISO bei Lexitas. "Boomi hat uns dabei geholfen, all dies unter einen Hut zu bringen, und diese Grundlage beschleunigt nun die Einführung von KI in unserem Unternehmen. Wir sind sehr gespannt darauf, wohin uns die Entwicklung der KI-Agenten führen wird, und einen Partner zu haben, dem wir vertrauen können, dass er dies präzise und sicher umsetzt, macht den entscheidenden Unterschied aus."

Für Boomi reiht sich die Auszeichnung als Pioneer im Gartner-Bericht in eine wachsende Zahl von unabhängigen Bestätigungen ein, die die Bedeutung des Unternehmens im Bereich der agentenbasierten KI für Unternehmen sowie seine Fähigkeit, messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen, unterstreichen. Boomi-Kunden entwickeln und skalieren bereits KI-Agenten in komplexen, systemübergreifenden Umgebungen ein Trend, der sich in der jüngsten Anerkennung durch Branchenanalysten widerspiegelt.

Den Gartner Emerging Market Quadrant for No-Code Agent Builders (NCAB) 2026-Bericht finden Sie hier.

Zusätzliche Ressourcen

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Gartner Haftungsausschluss:

Gartner Emerging Market Quadrant for No-Code Agent Builders Etablierte Anbieter, Jason Wong, Keith Guttridge, Eric Goodness, Kelli Smith, Justin Tung, 8. Juni 2026.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Gartner Research-Publikationen geben die Meinung des Gartner Research-Unternehmens wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen in den USA und weltweit und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Boomi

Boomi, das Datenaktivierungsunternehmen für KI, unterstützt das "agentenbasierte Unternehmen", indem es Daten unternehmensweit zum Leben erweckt. Die Boomi Enterprise Platform ist die aktive Datenbasis, die die wesentliche agentenbasierte Infrastruktur bereitstellt, um die agentenbasierte Transformation voranzutreiben. Durch die Vereinigung von Agenten-Design und Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement in einer einzigen Plattform ermöglicht Boomi Unternehmen, die Leistungsfähigkeit von KI mit sicherer, skalierbarer Konnektivität zu nutzen. Boomi genießt das Vertrauen von über 30.000 Kunden und wird von einem Netzwerk aus mehr als 800 Partnern unterstützt. Das Unternehmen hilft Organisationen jeder Größe dabei, Agilität, Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu erreichen. Erfahren Sie mehr unter boomi.com.

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