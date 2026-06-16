Ein kuratierter Marktplatz bringt Energieexperten, Entwickler und Partner zusammen, um bewährte KI-Agenten, Domänenmodelle und digitale Anwendungen zu entdecken, einzusetzen und zu skalieren

Das weltweit tätige Unternehmen für Energietechnologie SLB (NYSE: SLB) gab heute die Einführung des SLB Digital Marketplace bekannt, einer kuratierten digitalen Plattform, die Energieunternehmen dabei unterstützt, spezialisierte KI-Agenten, Domänenmodelle, Fachkenntnisse, Tools, Datenkonnektoren und digitale Anwendungen schnell zu finden und in ihren bestehenden digitalen Umgebungen einzusetzen.

Der SLB Digital Marketplace erweitert die Strategie des Unternehmens für offene Plattformen auf seinen agentenbasierten KI-Assistenten Tela, indem er SLB, Partnern, unabhängigen Softwareanbietern (ISVs), Entwicklern und Kunden ermöglicht, über einen einzigen, regulierten Kanal maßgeschneiderte digitale Funktionen für die Energiebranche bereitzustellen. Alle Angebote auf dem Marktplatz werden vor ihrer Veröffentlichung gemäß den SLB-Standards für Sicherheit, Interoperabilität und Kompatibilität zertifiziert.

Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Branche in Richtung einer agentischen KI verlagert, mit der Programme für komplexe technische Arbeitsabläufe Schlussfolgerungen ziehen, Aktionen ausführen und Prozesse automatisieren können. Da sich diese Möglichkeiten immer weiter verbreiten, benötigen Energieunternehmen Zugang zu einem breiteren Ökosystem spezialisierter Tools, die in den Bereichen Planung, Betrieb, Daten und KI nahtlos zusammenarbeiten.

"KI im Energiesektor entwickelt sich vom Versprechen zur Realität", sagte Olivier Le Peuch, Geschäftsführer von SLB. "Der SLB Digital Marketplace soll diesen Wandel beschleunigen, indem er ein offenes Ökosystem schafft, in dem Innovationen skaliert werden können, Lösungen miteinander kompatibel sind und Kunden schneller von der Erkenntnis zur Umsetzung gelangen. So setzen wir KI für konkrete Leistungen im gesamten Energiesystem ein."

"Kein einzelnes Unternehmen kann alle Agenten, Modelle und Anwendungen entwickeln, die die Energiebranche benötigen wird", sagte Rakesh Jaggi, Leiter des Digitalgeschäfts bei SLB. "Der SLB Digital Marketplace ist der jüngste Ausdruck unseres Engagements für Offenheit. Er bietet Fachleuten aus der Energiebranche mehr Auswahlmöglichkeiten und gewährleistet gleichzeitig die für den Unternehmensbetrieb erforderlichen Governance- und Qualitätsstandards."

Der Marktplatz umfasst rund 200 digitale Produkte, darunter bestehende Lösungen von Ocean sowie neue Lösungen von SLB und über 30 Partnern. Diese Produkte umfassen die SaaS-Anwendungen Delfi und Lumi, Plug-ins, Workflow-Erweiterungen, Datenkonnektoren sowie Tela-KI-Fähigkeiten, -Agenten und -Grundmodelle.

Für Energieexperten bietet der Marktplatz eine zentrale Anlaufstelle, um bewährte digitale Lösungen zu evaluieren und zu nutzen, durch die Arbeitsabläufe über Delfi- und Lumi-Umgebungen hinweg erweitert werden. Für Entwickler, Partner und unabhängige Softwareanbieter bietet er einen strukturierten Weg, um Lösungen im gesamten SLB-Ökosystem zu veröffentlichen und zu skalieren.

Entwickler und unabhängige Softwareanbieter, die daran interessiert sind, ihre Anwendungen zu vertreiben, können sich über das SLB-Partnerprogramm unter marketplace.digital.slb.com bewerben und unter developer.slb.com auf weitere Entwicklerressourcen zugreifen.

Zentrale Punkte:

SLB hat den "SLB Digital Marketplace" ins Leben gerufen, eine sorgfältig zusammengestellte Plattform, die Energieunternehmen dabei unterstützt, KI- und digitale Lösungen schnell zu finden und in bestehenden digitalen Umgebungen zu implementieren.

Der Marktplatz erweitert die Strategie der offenen Plattform von SLB und ermöglicht es SLB, Partnern, unabhängigen Softwareanbietern, Entwicklern und Kunden, ihre Angebote über einen einzigen, regulierten Kanal bereitzustellen, der hinsichtlich Sicherheit, Interoperabilität und Kompatibilität zertifiziert ist.

Die Einführung zielt auf den Wandel in der Branche hin zu einer agentenbasierten KI ab, mit der Programme für komplexe technische Arbeitsabläufe Schlussfolgerungen ziehen, Aktionen ausführen und Prozesse automatisieren können.

Der Marktplatz umfasst rund 200 digitale Produkte, darunter bestehende Lösungen von Ocean sowie neue Lösungen von SLB und über 30 Partnern. Diese Produkte umfassen die SaaS-Anwendungen Delfi und Lumi, Plug-ins, Workflow-Erweiterungen, Datenkonnektoren sowie Tela-KI-Fähigkeiten, -Agenten und -Grundmodelle.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie "erwarten", "können", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "werden", "Potenzial", "projiziert" und ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Themen, die in unterschiedlichem Maß ungewiss sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung neuer Technologien und Partnerschaften der SLB oder ihren erwarteten Nutzen; Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, etwa in Bezug auf das Unvermögen, Netto-negative Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen oder die anvisierten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu nutzen; gesetzgeberische und regulatorische Initiativen zur Umsetzung von ökologischen Zielen wie z. B. die Eindämmung des globalen Klimawandels; der Zeitplan oder die Erteilung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Form 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. SLB hat keine Absicht und lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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