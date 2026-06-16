Onera hPSG, eine Komplettlösung für die häusliche Polysomnographie von Onera Health, ist nun in Somnoware integriert, um es seinen Kunden zu ermöglichen, Polysomnographietests (PSG) direkt zu Hause beim Patienten durchzuführen, wobei der gesamte Arbeitsablauf in der Somnoware-Plattform verwaltet wird

Onera Health, ein Vorreiter bei der Weiterentwicklung der Schlafmedizin, gibt bekannt, dass seine Komplettlösung für häusliche Polysomnographie, die Onera hPSG Lösung, nun in die Somnoware-Plattform der Schlafdiagnostik- und Patientenmanagement-Software von ResMed integriert ist. Diese Integration ermöglicht es Klinikern, Polysomnographietests (PSGs) durchzuführen, wo Patienten am bequemsten schlafen in ihrem eigenen Zuhause, d.h. während der gesamten Verwaltung des Arbeitsablaufs in der Somnoware-Plattform.

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Onera hPSG, an end-to-end home polysomnography solution from Onera Health, is now integrated into Somnoware, enabling their shared customers to conduct Polysomnography tests (PSGs) in the patient's home while managing the entire workflow in Somnoware.

"Die Integration in Somnoware ist eine willkommene Verbesserung, die den Zugang zur Onera hPSG Lösung erweitert", so Ruben de Francisco, Gründer und CEO von Onera Health. "Viele Schlaflabore sind Kunden sowohl von Onera als auch Somnoware. Wir sind sehr erfreut, dass die Integration unserer cloudbasierten Plattformen die Kliniker in die Lage versetzen wird, von einem optimierten klinischen Arbeitsablauf zu profitieren, wobei der Zugang zu umfassender Schlafdiagnostik ermöglicht wird, einschließlich webbasierter Übersichtsarbeit und Berichtsfunktionen

Häusliche Polysomnographie (hPSG) kann bedeutende Zugangsprobleme für Patienten angehen, die von PSG-Tests (Polysomnographie) profitieren und dabei jedoch den medizinischen Abklärungsprozess abrechen würden. Diese Herausforderungen werden durch den Mangel an Laborbetten, Technikern und Schlafmedizinern verursacht und haben zu steigenden Kosten, verzögerter Diagnose und einer Behandlung für viele Patienten, die an Schlafstörungen leiden, geführt

Da Onera hPSG nun nahtlos in einen bestehenden Somnoware-Arbeitsablauf integriert werden kann, werden die Studienergebnisse in Somnoware zur Überprüfung, Interpretation und Verwaltung zur Verfügung stehen, sobald die Studie abgeschlossen ist, wobei die Notwendigkeit manueller Dateiübertragungen oder eines Wechsels zwischen Plattformen eliminiert wird. Ein effizienterer Arbeitsablauf in Verbindung mit den Vorteilen einer PSG-Studie, die beim Patienten zu Hause durchgeführt wird, kann den Zugang und die Bequemlichkeit für Patienten erhöhen, während es dabei über die OSA-Erkennung (Obstruktive Schlafapnoe) hinausgeht, indem es in effizienter Weise umfassende diagnostische Erkenntnisse für Schlafmediziner liefert.

Über Onera Health

Onera Health treibt den Wandel in der Schlafmedizin voran und bringt den Goldstandard der Schlafdiagnostik, die Polysomnographie (PSG), direkt dorthin, wo Patientinnen und Patienten am bequemsten schlafen: in ihr eigenes Zuhause.

Die Lösung Onera hPSG macht eine umfassende Schlafdiagnostik für mehr Menschen zugänglich und hilft dabei, Millionen von Betroffenen zu erreichen, die bislang nicht diagnostiziert oder nicht ausreichend behandelt werden. Sie baut seit Langem bestehende Hürden wie begrenzte Laborkapazitäten, geografische Zugangsbeschränkungen und komplexe Abläufe ab. Dank einer integrierten Diagnosetechnologie, klinischer Dienstleistungen und einer digitalen Plattform liefert Onera hPSG Ärztinnen und Ärzten umfassende, klinisch relevante Erkenntnisse und unterstützt Gesundheitssysteme dabei, eine effizientere und skalierbare Versorgung bereitzustellen.

Mit einer Marktpräsenz in den USA und Europa nimmt Onera Health eine führende Rolle bei der Weiterentwicklung der globalen Schlafgesundheit ein und prägt die Zukunft der Erkennung, Diagnose und Behandlung von Schlafstörungen. Weitere Informationen sind verfügbar unter onerahealth.com.

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