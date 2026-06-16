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Dow Jones News
16.06.2026 06:27 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Juni

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Juni 

=== 
*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Mai 
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Mai 
*** 04:00 CN/Industrieproduktion Mai 
*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     Cash Rate 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  4,35% 
*** 10:00 DE/Traton SE, HV 
  10:00 DE/Befesa SA, HV 
  10:00 DE/PVA TePla AG, HV 
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q 
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni 
     PROGNOSE: -8,0 
     zuvor:  -10,2 
     Konjunkturlage 
     PROGNOSE: -77,5 
     zuvor:  -77,8 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 
     im Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 12:55 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Bericht zu 
     "Banking Union, between geopolitics and simplification" 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai 
     Importpreise 
     PROGNOSE: +0,8% gg Vm 
     zuvor:  +1,9% gg Vm 
*** 14:30 US/Baubeginne und Baugenehmigungen 
     Baubeginne 
     PROGNOSE: -3,8% gg Vm 
     zuvor:  -2,8% gg Vm 
     Baugenehmigungen 
     PROGNOSEN: -1,5% gg Vm 
     zuvor:   +5,8% gg Vm 
  14:30 NO/Equinor ASA, Kapitalmarkttag 
  15:00 SE/Verve Group SE, Kapitalmarkttag 
*** 15:10 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Diskussion bei Konferenz "Reuters Next Europe" 
*** 17:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung zu "Money & More-the 
     National Bank on the road" 
 
***   - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
    - DE/Commerzbank, Ende der Annahmefrist für Unicredit-Angebot 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 23:54 ET (03:54 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
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