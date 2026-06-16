DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Juni

=== *** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Mai *** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Mai *** 04:00 CN/Industrieproduktion Mai *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats Cash Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 4,35% *** 10:00 DE/Traton SE, HV 10:00 DE/Befesa SA, HV 10:00 DE/PVA TePla AG, HV *** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni PROGNOSE: -8,0 zuvor: -10,2 Konjunkturlage PROGNOSE: -77,5 zuvor: -77,8 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 12:55 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Bericht zu "Banking Union, between geopolitics and simplification" *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm *** 14:30 US/Baubeginne und Baugenehmigungen Baubeginne PROGNOSE: -3,8% gg Vm zuvor: -2,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSEN: -1,5% gg Vm zuvor: +5,8% gg Vm 14:30 NO/Equinor ASA, Kapitalmarkttag 15:00 SE/Verve Group SE, Kapitalmarkttag *** 15:10 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Diskussion bei Konferenz "Reuters Next Europe" *** 17:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung zu "Money & More-the National Bank on the road" *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - DE/Commerzbank, Ende der Annahmefrist für Unicredit-Angebot ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 23:54 ET (03:54 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.