München (ots) -Meningokokken sind Bakterien, die schwere und innerhalb weniger Stunden lebensbedrohliche Erkrankungen auslösen können. Dennoch wissen viele Menschen nur wenig über die Übertragung, Symptome und Schutzmöglichkeiten. In einer Videoreihe beantwortet Kinderarzt Dr. Stephan von Landwüst wichtige Fragen rund um Meningokokken, verständlich und kompakt erklärt.Die Videoreihe klärt vielfältig über Meningokokken auf: Was sind Meningokokken, wie werden sie übertragen und welche Erkrankungen können sie auslösen? Dr. von Landwüst erläutert außerdem, wer besonders gefährdet ist, woran sich eine mögliche Erkrankung erkennen lässt und wie häufig Meningokokken-Fälle in Deutschland auftreten.Darüber hinaus erklärt der Kinderarzt, welche Impfungen gegen Meningokokken empfohlen werden, für welche Altersgruppen sie vorgesehen sind und worin sich die verschiedenen Impfungen unterscheiden. Auch die Rolle der Ständigen Impfkommission (STIKO) bei der Bewertung und Empfehlung von Impfungen wird thematisiert.Die Erklärvideos richten sich insbesondere an Eltern und Familien mit Babys und Kleinkindern, die sich über Meningokokken-Erkrankungen und Möglichkeiten zum Schutz informieren möchten. Ziel ist es, medizinisches Wissen verständlich zu vermitteln und für die Bedeutung von Prävention und Impfungen zu sensibilisieren.Meningokokken-Erkrankungen sind anfangs schwer zu erkennen und können schnell lebensbedrohlich werden. Um Kinder bestmöglich davor zu schützen, gibt es verschiedene Impfungen.Lassen Sie sich jetzt von Ihrer Kinderärztin oder Ihrem Kinderarzt über die von der STIKO empfohlenen Meningokokken-Impfungen beraten - auch bezüglich der Nachholimpfung gegen Meningokokken B bis zum fünften Geburtstag.Die Videoreihe finden Sie unter: https://bit.ly/4uGyBEK.Weitere Informationen finden Sie unter: www.meningitis-bewegt.de.Über GSKGSK ist ein globales Biopharma-Unternehmen, das Wissenschaft, Technologie und Talent vereint, um Krankheiten gemeinsam voraus zu sein. Weitere Informationen unter: www.de.gsk.com.Besuchen oder abonnieren Sie auch unseren Newsroom: www.presseportal.de/nr/39763Pressekontakt:Pauline ValtlSocial Media ManagerCommunications & Government AffairsE-Mail: pauline.e.valtl[at]gsk.comMichéle TreppeAgenturkontaktTelefon: +49 221 9257 3847E-Mail: m.treppe[at]borchert-schrader-pr.deGlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Prinzregentenplatz 9, 81675 MünchenSitz der KG ist München Amtsgericht München HRA 78754Komplementärin:Allen Pharmazeutika Gesellschaft mbH, Sitz WienHandelsgericht Wien FN 93449 aGeschäftsführung: René JensenOriginal-Content von: GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39763/6294964