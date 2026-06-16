Montreal, Quebec - 16. Juni 2026 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) ("Manganese X" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zu seinem Qualifizierungsprogramm für Batteriematerialien mit Charge CCCV LLC ("C4V") zu geben. Das hochreine Manganmaterial des Unternehmens ist in Phase 3, der letzten Stufe des Batterie-Qualifizierungsprogramms von C4V, übergegangen: Bewertung von mehrlagigen Voll-Pouch-Zellen. Diese Prüfung auf kommerziellem Niveau ist Teil des "Digital DNA Supply Chain Qualification Program" von C4V.

C4V hat das Unternehmen darüber informiert, dass die erste technische Analyse ergeben hat, dass das hochreine Manganmaterial von Manganese X Energy Corp die anfänglichen strengen Spezifikationen und Leistungsanforderungen für den Übergang in diese letzte Testphase erfüllt und somit für den Übergang in diese abschließende Testphase qualifiziert ist. Die Phase-3-Bewertung mittels mehrlagiger Voll-Pouch-Zellen wird voraussichtlich etwa sechs Monate dauern. Während des Programms werden zudem Zwischenberichte zu den Leistungsergebnissen erwartet.

Das Manganmaterial in Batteriequalität von Manganese X Energy Corp. stammt aus dem Projekt Battery Hill, einer der größten Manganlagerstätten in Nordamerika. Das Projekt Battery Hill befindet sich derzeit im Stadium der Vormachbarkeitsstudie und liegt in der Nähe von Woodstock in New Brunswick, Kanada.

CEO Martin Kepman sagte: "Die Bestätigung, dass unser hochreines Mangan die anfänglichen strengen Spezifikationen und Leistungsanforderungen von Phase 3 erfüllt hat, stärkt unser Vertrauen in die Fähigkeit von Battery Hill, ein wichtiges Material für die nordamerikanischen Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher zu liefern. Dieser wichtige Fortschritt bringt uns der Etablierung einer strategischen Partnerschaft mit C4V näher und könnte künftige kommerzielle Gespräche, einschließlich möglicher Abnahmevereinbarungen unterstützen. Die Langlebigkeit und Stabilität unseres Materials könnten potenziell neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit von Batterien setzen. Wir freuen uns, zu den Phase-3-Tests überzugehen, um das kommerzielle Anwendungspotenzial unseres Materials weiter zu demonstrieren."

Die Phase-2-Tests mit dem US-amerikanischen Batterietechnologieinnovator C4V lieferten starke Ergebnisse: Nach 4.600 Zyklen wurde noch eine Kapazitätserhaltung von 70 % erreicht. Nach Einschätzung des Unternehmens und auf Grundlage branchenüblicher Vergleichswerte deutet dies auf eine höhere Zykluslebensdauer als bei herkömmlichen NMC-basierten Batteriezellen für Elektrofahrzeuge hin und schneidet im Vergleich zu Lithium-Eisenphosphat- (LFP) sowie Lithium-Mangan-Eisenphosphat-(LMFP)-Technologien vorteilhaft ab. Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial des hochreinen Mangans in Batteriequalität von Manganese X Energy Corp. als strategisch wichtigen Rohstoff für die globalen Märkte für Elektrofahrzeuge und Batteriespeichersysteme (Battery Energy Storage Systems, BESS).

Phase-3-Tests:

In Phase 3 des Qualifizierungsprogramms von C4V wird das Material aus Battery Hill in mehrlagigen Voll-Pouch-Zellen (3Ah-Design) bewertet, um die Produktanforderungen des Endbenutzers zu erfüllen. Erfolgreiche Ergebnisse in dieser letzten Phase werden die Leistungsfähigkeit des Materials in fortschrittlichen Batterie-Designs weiter bestätigen und den Weg für die kommerzielle Nutzung ebnen.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.manganesexenergycorp.com.

Über Charge CCCV (C4V)

C4V ist ein Unternehmen im Bereich der Lithium-Ionen-Batterietechnologie, das über entscheidende Erkenntnisse hinsichtlich der optimalen Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Batterien und Gigafactories verfügt. Die Erkenntnisse von C4V haben zu einer erheblichen Verlängerung der Batterielebensdauer sowie zu einer Verbesserung von Sicherheit und Ladeeigenschaften geführt; noch wichtiger ist jedoch das Gigafactory-Angebot, das es Schwellenländern ermöglicht, ein eigenes robustes Produktionsökosystem aufzubauen. C4V arbeitet mit branchenführenden Rohstofflieferanten und Ausrüstungslieferketten zusammen, um vollständig optimierte Batterien mit wichtigen wirtschaftlichen Vorteilen auf den Markt zu bringen, die die ultimative branchenführende Leistung für verschiedene Anwendungen und End-to-End-Lösungen zur Herstellung dieser Batterien auf einer Gigawatt-Stundenskala bieten. Mit seinem einfach zu skalierenden Geschäftsmodell will C4V bis 2032 eine Zellproduktionskapazität von mehr als 100 GWh weltweit erreichen, und seine Digital DNA Supply Chain-Lösung stellt sicher, dass die Materialien die höchsten Industriestandards hinsichtlich Leistung und Zuverlässigkeit erfüllen.

Nähere Informationen zu C4V erhalten Sie unter https://www.chargecccv.com/.

Im Namen des Board of Directors of

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Direktor

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

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