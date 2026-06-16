EQS-News: SOPRA STERIA / Schlagwort(e): Vertrag/Produkteinführung

Sopra Steria baut die strategische Zusammenarbeit mit Red Hat aus, um für den Einsatz im öffentlichen Sektor geeignete eingebettete KI zu industrialisieren



16.06.2026 / 06:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PARIS, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria gab heute eine Ausweitung seiner strategischen Zusammenarbeit mit Red Hat, dem weltweit führenden Anbieter von Open-Source-Lösungen, bekannt, um "sovereign-ready" eingebettete KI zu industrialisieren - vom Rechenzentrum bis hin zu Feldgeräten mit äußerst begrenzten Ressourcen. Die am Eröffnungstag der Eurosatory angekündigte Initiative zielt auf Bereiche ab, in denen der Einsatz von KI am schwierigsten und am wichtigsten ist. Verteidigungssysteme, öffentliche Dienste und kritische Infrastrukturen müssen auch bei einem Ausfall der Netzverbindung weiter funktionieren, wobei Daten und Modelle unter ihrer eigenen Kontrolle bleiben müssen. Für Sopra Steria, ein europäisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf kritischen Systemen und regulierten Branchen, ist dies das erste standardisierte Edge-Angebot, das vollständig auf offenen Standards basiert. Zwar haben viele Organisationen bereits erfolgreich mit KI experimentiert, doch der Übergang vom Proof-of-Concept zum zuverlässigen Einsatz in der Praxis stellt nach wie vor eine große Herausforderung dar. Red Hat stellt die offenen Bausteine bereit. Sopra Steria integriert, sichert und betreibt diese als einsatzbereites, zertifiziertes System für den Einsatz vor Ort. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen Unternehmen dabei unterstützen, den Übergang von experimentellen Pilotprojekten zu einer im Produktionsmaßstab einsetzbaren KI zu vollziehen. Die Initiative vereint den gesamten KI-Lebenszyklus in einer einzigen Hybrid-Cloud-Umgebung. Red Hat OpenShift AI zentralisiert das Modelltraining und das Lebenszyklusmanagement, Red Hat Device Edge ermöglicht die Ausführung schlanker Modelle auf Feldgeräten mit sehr begrenzten Ressourcen, und Red Hat Edge Manager automatisiert die Wartung und Aktualisierung großer Geräteflotten, einschließlich solcher, die unter eingeschränkten oder unregelmäßigen Verbindungsbedingungen betrieben werden. Echtzeit-Informationen über kritische Sektoren hinweg Diese gemeinsame Initiative bietet einen standardisierten Lebenszyklus für Edge-Anwendungen, ermöglicht eine schnellere Verarbeitung und gewährleistet die Betriebskontinuität dort, wo Entscheidungen vor Ort getroffen werden müssen. Beispiele hierfür sind: Transport- und Flottenlogistik : Beschleunigung von Algorithmen zur Echtzeit-Anomalieerkennung und vorausschauenden Leitwegführung direkt auf eingebetteten Elektronikplatinen in mobilen Verkehrsnetzen, um die Systemverfügbarkeit zu optimieren.

: Beschleunigung von Algorithmen zur Echtzeit-Anomalieerkennung und vorausschauenden Leitwegführung direkt auf eingebetteten Elektronikplatinen in mobilen Verkehrsnetzen, um die Systemverfügbarkeit zu optimieren. Öffentliche Terminal-Infrastruktur Ermöglicht eine sichere Datenfilterung und sofortige Diagnose an Gesundheits- und Sicherheitsterminals vor Ort und gewährleistet so die Aufrechterhaltung des lokalen Betriebs auch dann, wenn die Verbindung zu den zentralen Systemen unterbrochen ist.

Ermöglicht eine sichere Datenfilterung und sofortige Diagnose an Gesundheits- und Sicherheitsterminals vor Ort und gewährleistet so die Aufrechterhaltung des lokalen Betriebs auch dann, wenn die Verbindung zu den zentralen Systemen unterbrochen ist. Regulierte Kommunikation und Signalverarbeitung: Verteilte KI-Inferenz wird direkt auf Feldgeräte mit geringem Stromverbrauch und in ressourcenbeschränkte Hardwareumgebungen gebracht, wodurch eine Echtzeitverarbeitung ermöglicht und gleichzeitig die Latenzzeit reduziert wird. Die autonome, automatisierte KI-Fabrik-Pipeline Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht eine durchgängig automatisierte KI-Fabrik-Pipeline, die auf einer einheitlichen Hybrid-Cloud-Umgebung auf Basis von Red Hat-Technologien aufbaut. […] Weiterlesen Medienkontakt: Aurélien Flaugnatti, aurelien.flaugnatti@soprasteria.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/sopra-steria-baut-die-strategische-zusammenarbeit-mit-red-hat-aus-um-fur-den-einsatz-im-offentlichen-sektor-geeignete-eingebettete-ki-zu-industrialisieren-302801077.html



16.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News