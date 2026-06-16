Im Zuge des geplanten Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran soll Teheran nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance erneut internationale Atomkontrollen zulassen. Auf die Frage, ob Inspektoren wieder Zugang zum Land erhalten würden, antwortete Vance gegenüber dem Fernsehsender NBC News: "Ja, absolut".Kurzzusammenfassung:• Die USA und der Iran haben sich nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance auf ein Rahmenabkommen verständigt. Der Iran soll wieder internationale Atominspektoren ins Land ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär