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Stabilus SE verpflichtet sich der Science Based Targets initiative und zertifiziert weitere Standorte nach ISO 50001



16.06.2026 / 07:00 CET/CEST

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CORPORATE NEWS Stabilus SE verpflichtet sich der Science Based Targets initiative und zertifiziert weitere Standorte nach ISO 50001 Stabilus verpflichtet sich gegenüber der Science Based Targets initiative (SBTi) zur Festlegung und Validierung wissenschaftsbasierter Klimaziele.

Aufnahme als "Committed" in das SBTi Target Dashboard markiert den Start des 24-monatigen Verpflichtungszeitraums.

Produktionsstandorte in Wujin und Pinghu (China) erfolgreich nach DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Koblenz, 16. Juni 2026 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, treibt die Umsetzung ihrer Klimastrategie konsequent voran. Das Unternehmen hat sich gegenüber der Science Based Targets initiative (SBTi) verpflichtet, wissenschaftsbasierte Emissionsreduktionsziele festzulegen und diese extern validieren zu lassen. Stabilus ist nun als "Committed" im SBTi Target Dashboard gelistet. Mit der Aufnahme beginnt der 24-monatige Zeitraum, innerhalb dessen das Unternehmen seine wissenschaftsbasierten Klimaziele festlegen und zur Validierung bei der SBTi einreichen wird. Die SBTi ist eine weltweit anerkannte Organisation zur Förderung wissenschaftsbasierter Klimaziele in Unternehmen. Sie unterstützt diese dabei, ihre Emissionsreduktionsziele an den Vorgaben des Pariser Klimaabkommens und dem 1,5-Grad-Ziel auszurichten. Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Die Reduktion unserer Emissionen ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Mit dem SBTi-Commitment und dem weiteren Ausbau unserer Energiemanagementsysteme machen wir unsere Fortschritte transparent und verankern Nachhaltigkeit konsequent in unseren globalen Geschäftsprozessen." Energiemanagement international weiter ausgebaut Ein weiterer Schwerpunkt der Klimastrategie von Stabilus liegt auf dem Ausbau zertifizierter Energiemanagementsysteme. So wurden die Produktionsstandorte in Wujin und Pinghu in China erfolgreich nach DIN EN ISO 50001:2018 zertifiziert. Die internationale Norm definiert Anforderungen an systematische Energiemanagementprozesse und unterstützt Unternehmen dabei, Energieverbrauch und Emissionen nachhaltig zu reduzieren. Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de . Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



16.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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