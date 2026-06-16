The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.06.2026
ISIN Name
DE000LB11XXX LBBW STUFENZINS 19/26
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA06D/19
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A950 VAR
CH0373476XXX ALLREAL HOLDING 17-26
AT0000A28XXX OBERBANK 19/26 MTN
XS2769531XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CARRARA06B/24
XS2623129XXX DMLR TR.I.FI 23/26 MTN
AU3CB0300XXX NRW.BANK MTI 23(26) AD
XS2014291XXX VOLKSWAGEN LEASING 19/26
XS2014370XXX SP MORTG. BK 19/26 MTN
XS2014288XXX ROYAL BK CDA 19/26 MTN
XS2013574XXX CAIXABANK 19/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.06.2026
ISIN Name
DE000LB11XXX LBBW STUFENZINS 19/26
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA06D/19
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A950 VAR
CH0373476XXX ALLREAL HOLDING 17-26
AT0000A28XXX OBERBANK 19/26 MTN
XS2769531XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CARRARA06B/24
XS2623129XXX DMLR TR.I.FI 23/26 MTN
AU3CB0300XXX NRW.BANK MTI 23(26) AD
XS2014291XXX VOLKSWAGEN LEASING 19/26
XS2014370XXX SP MORTG. BK 19/26 MTN
XS2014288XXX ROYAL BK CDA 19/26 MTN
XS2013574XXX CAIXABANK 19/26 MTN
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