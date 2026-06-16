DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RENTENREFORM - Die Rentenkommission der Bundesregierung soll ihre Empfehlungen für die Reform der Alterssicherung schon am Dienstag kommender Woche (23. Juni) an Bundeskanzler Friedrich Merz oder Arbeitsministerin Bärbel Bas übergeben. Das erfuhr das Handelsblatt aus Kreisen der Kommissionsmitglieder. Ursprünglich geplant war der 29. Juni. Das verschafft der Regierungskoalition mehr Zeit, um wie angekündigt noch vor dem Sommer ein großes Reformpaket für die Bereiche Steuern, Renten, Arbeitsmarkt und Bürokratie zu schnüren. Am 1. Juli will Merz mit den Partei- und Fraktionsvorsitzenden seiner Koalition und den wichtigsten Regierungsvertretern dafür in Klausur gehen. Daher hatte die Regierung darauf gedrungen, dass die Rentenkommission ihre Arbeit früher beendet als ursprünglich geplant. (Handelsblatt)

EU-STEUERREGELN - Die EU nimmt sich das nächste Thema vor, um Regelwerke zu vereinfachen. In gut einer Woche will die EU-Kommission ein Sammelgesetz (Omnibus) vorlegen, das mehrere Anpassungen an bestehenden Steuergesetzen vorsieht. Der unveröffentlichte Entwurf des Gesetzes liegt der Börsen-Zeitung vor. Konkret schlägt die EU-Kommission zum Beispiel Anpassungen an der Zins- und Lizenzgebühren-Richtlinie (Interest and Royality Directive, IRD) vor, die Befreiungen von der Quellensteuer für so genannte verbundene Unternehmen regelt. Mit dem jetzt vorgelegten Omnibus-Paket sollen die materiellen und verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für den Zugang zur Quellensteuerbefreiung vereinfacht werden, unter anderem durch Verzicht auf die Anforderung einer Mindestbeteiligung. Auch soll es künftig dem steuerpflichtigen Unternehmen überlassen sein, zu beurteilen, ob es anspruchsberechtigt ist. Die Anwendung von Vorabgenehmigungsverfahren wird beschränkt. (Börsen-Zeitung)

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June 16, 2026 00:33 ET (04:33 GMT)

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