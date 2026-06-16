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Dow Jones News
16.06.2026 07:33 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Nikkei erstmals über 70.000 - China-Börsen hinken hinterher

DJ MÄRKTE ASIEN/Nikkei erstmals über 70.000 - China-Börsen hinken hinterher

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte zeigen am Dienstag kein einheitliches Bild. Während der japanische Nikkei-225 nach der Zinsentscheidung der Notenbank erstmals über die Marke von 70.000 Punkten springt, belasten schwache Daten in China. In Südkorea treibt die Rally bei Halbleiterwerten den technologielastigen Kospi nach oben. Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Krieges hatte die regionalen Börsen bereits am Vortag beflügelt, wirkt aber tendenziell noch ein wenig nach. "Die USA und der Iran stehen kurz vor einer Einigung, obwohl die Details noch wichtig sind", heißt es bei den OCBC-Analysten.

Der Nikkei-225 kommt nach seinem Rekordsprung über die Marke von 70.000 Punkten leicht zurück und steigt nun um 0,5 Prozent auf 69.655 Zähler. Die Bank of Japan hat die Zinssätze auf ein 31-Jahreshoch angehoben und stemmt sich damit gegen die Inflationsrisiken, die von einem kriegsbedingten Anstieg der Energiekosten ausgehen. Die Zentralbank hob ihren Leitzins von 0,75 Prozent auf 1 Prozent an, womit die Kreditkosten den höchsten Stand seit 1995 erreichen. Die Entscheidung war von Anlegern und Ökonomen weithin erwartet worden und an den Märkten bereits fast vollständig eingepreist. Daher regierte der Yen kaum auf die Entscheidung. Weitere Zinserhöhungen könnten sich nach Ansicht von Ökonomen als schwierig erweisen. Zudem wurde beschlossen, die Reduzierung von Ankäufen von Staatsanleihen ab April 2027 zu unterbrechen.

Der südkoreanische Kospi steht erneut an der Spitze der regionalen Indizes, er steigt um 2 Prozent - getragen von andauernden Aufschlägen bei Technologie- und Halbleiterwerten. Der Sektor folgt den kräftigen Kursgewinnen seiner US-Pendants vom Vortag. Samsung Electronics und SK Hynix ziehen um 1,6 bzw. 3,6 Prozent an.

In China hinken die Börsen hinterher: Der Shanghai-Composite steigt um magere 0,1 Prozent, der HSI in Hongkong verliert indes 1,3 Prozent. Einzelhandelsumsätze und Investitionen in Sachanlagen gingen stärker als erwartet zurück. Letztere erreichten den niedrigsten Stand seit der Covid-Pandemie. Die Daten zeigen, dass die chinesische Wirtschaft angesichts einer nachlassenden Binnennachfrage weiterhin auf der Stelle tritt. Die Immobilienpreise haben ihre Abwärtsspirale im Mai fortgesetzt. Dies verschärft die Immobilienkrise, die weiterhin eine erhebliche Belastung für die Binnennachfrage darstellt. Die Industrieproduktion stellt einen Lichtblick dar und stieg dank starker Auslandsnachfrage etwas stärker als veranschlagt.

Der australische S&P/ASX-200 in Sydney stagniert - gebremst durch Verluste bei Bergbau- und Bankaktien. Die Reserve Bank of Australia hat die Zinsen nach drei aufeinanderfolgenden Anhebungen stabil gehalten. Die Zentralbank will damit mehr Klarheit über den voraussichtlichen Inflationspfad und die Auswirkungen der Volatilität an den Ölmärkten gewinnen. Dieser Schritt war allgemein erwartet worden, gleichwohl gibt der australische Dollar leicht nach. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.914,30  0,0    +2,3      08:00 
Nikkei-225        69.655,27  +0,5    -       08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.122,52  -0,3   +17,4      08:00 
Kospi (Seoul)       8.715,08  +2,0   +106,9      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.533,35  -1,3    -4,3      10:00 
Shanghai-Composite     4.098,85  +0,1    +3,3      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.104,64  +0,5    +9,9      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.254,97  +4,1   -27,7      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.703,21  +0,7    +1,4      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Mo, 09:04 % YTD 
EUR/USD           1,1577  -0,1   1,1590     1,1602  -1,4 
EUR/JPY           185,60  -0,1   185,81     185,77  +0,9 
EUR/GBP           0,8641  +0,0   0,8640     0,8632  -0,9 
USD/JPY           160,29  -0,0   160,32     160,12  +2,3 
USD/KRW          1.513,51  +0,0  1.513,32    1.513,20  +5,1 
USD/CNY           6,7605  +0,1   6,7570     6,7581  -3,3 
USD/CNH           6,7611  +0,0   6,7582     6,7591  -3,1 
USD/HKD           7,8329  -0,0   7,8347     7,8355  +0,7 
AUD/USD           0,7048  -0,3   0,7071     0,7071  +5,6 
NZD/USD           0,5802  -0,3   0,5821     0,5846  +0,8 
BTC/USD          65.848,04  -1,0 66.481,54    65.694,44 -24,9 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           80,71  -0,1   -0,04      80,75 
Brent/ICE           82,96  -0,3   -0,21      83,17 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.323,22  +0,4   17,39    4.305,84 
Silber            69,77  -0,3   -0,24      70,02 
Platin           1.761,72  -0,3   -5,53    1.767,25 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

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June 16, 2026 01:01 ET (05:01 GMT)

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