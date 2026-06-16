© Foto: Andreas Arnold/dpaWährend Japans Notenbank mit einer Zinserhöhung die Märkte beflügelt, sorgen enttäuschende Konsumdaten aus China für Gegenwind. Gold steigt, Krypto schwach.Der Dienstag steht ganz im Zeichen der internationalen Notenbanken, angeführt von einer historischen Entscheidung in Asien. Die Bank of Japan hat ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 1,0 Prozent angehoben - den höchsten Stand seit 1995. Da dieser Schritt zur Eindämmung der Währungsschwäche und der importierten Inflation von Ökonomen weitgehend erwartet worden war, reagierte der japanische Aktienmarkt mit Erleichterung: Der Nikkei 225 kletterte im Tagesverlauf auf ein neues Intraday-Rekordhoch. Weniger positiv verlief der …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE