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Die Märkte haben gestern die Einigung zwischen den USA und dem Iran gefeiert. Der DAX überschritt zeitweise wieder die Marke von 25.000 und die Renditen haben zwischen vier und sechs Basispunkten verloren. Rohöl der Sorte Brent hat bis auf ca. 82,40 € nachgeben. Auf diesem Niveau hatte Brent zuletzt Anfang März notiert.Der Dow Jones Industrial stieg um 0,9 % auf 51.671 Punkte und erreichte ein Rekordhoch. Der S&P 500 gewann 1,65 % auf 7.554 Punkte. Der Nasdaq 100 zog um 3,06 % auf 30.544 Punkte an.Das Abkommen bleibt politisch fragil. Die Öffnung der Straße von Hormus gilt als zentraler Punkt. Iran soll eine Öffnung der Meerenge zugesagt haben. Im Gegenzug hebt die US-Regierung die Seeblockade iranischer Häfen auf. Das Misstrauen bleibt aber hoch.An der Wall Street profitierten vor allem Fluggesellschaften und Technologiewerte. American Airlines stiegen um 3,2 %. Delta Air Lines legten um 1,2 % zu. Boeing gewann 4,5 %. Ölwerte standen dagegen unter Druck. Chevron verloren 3,6 %. Exxon Mobil gaben ebenfalls nach.Bei den Technologiewerten standen KI-Fantasie und Halbleiterwerte im Fokus. Micron Technology sprangen um fast 11 % hoch. Western Digital gewannen gut 16 %. SpaceX setzten ihren starken Börsenstart fort und stiegen um fast 20 % auf 192,50 $.Aber die Party sollte nicht zu ausschweifend gefeiert werden, denn faktisch handelt es sich lediglich um eine sechzigtägige Verlängerung des Waffenstillstandsabkommens. Zudem wurde bisher die gesamte Thematik des Atomprogramms außen vor gelassen, also genau der Themenkomplex, weshalb USA und Israel den Krieg eigentlich begonnen hatten. Dennoch überwiegt erst einmal die Erleichterung, auch wenn viele Details erst noch verhandelt werden müssen.Termine stehen heute u.a. folgende an: ZEW-Konjunkturerwartungen in Deutschland sowie Baugenehmigungen und Baubeginne in den USA. Zudem meldet Ørsted Q1-Zahlen.Sie möchten gerne jeden Morgen auf diese Art und Weise kurz und prägnant auf den neuesten Stand gebracht werden? Dann empfehle ich die kostenlose Bernecker App. Hier gehts zum Download:Oliver Kantimm, Bernecker-Redaktion