München (ots) -Wattstor auf der EM-Power Europe 2026: Neuer Energieversorger lädt zum Austausch einWattstor wird auf der EM-Power Europe vom 23. bis 25. Juni i in München vertreten sein und lädt Medienvertreter zum persönlichen Austausch vor Ort ein. Im Fokus steht der nächste Schritt des Unternehmens: Wattstor verfügt seit Kurzem über alle relevanten Zertifikate und tritt nun offiziell als Energieversorger im deutschen Markt auf."Mit dem Status als Energieversorger können wir Unternehmen noch umfassender dabei unterstützen, Energiekosten planbar und Risiken beherrschbar zu machen", sagt Jochen Schneider, Geschäftsführer der Wattstor GmbH. "Die EM-Power ist für uns die ideale Plattform, um unser Netzwerk auszubauen, neue Kunden und Partner kennenzulernen und zu zeigen, wie moderne Energieversorgung heute funktionieren kann."Wattstor verbindet erneuerbare Energieerzeugung, Batteriespeicher und intelligentes Energiemanagement zu einem integrierten Modell, das Unternehmen langfristige Kostensicherheit bietet. Ziel ist es, Preisvolatilität zu reduzieren und wirtschaftliche Resilienz zu stärken - ohne hohe Anfangsinvestitionen.Auf der EM-Power Europe wird Wattstor insbesondere den Dialog mit Industrie, Mittelstand, EPC und Vertriebspartnern suchen.Sie möchten Wattstor auf der EM-Power treffen?Für Interviews, Unternehmensporträts oder individuelle Gesprächstermine stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Termine bitten wir vorab zu vereinbaren.Am Mittwoch, 24. Juni 2026 von 13:30-14:00 Uhr findet unsere Wattstor Gewinnspiel Auslosung statt mit Brezeln und Getränken. Kommen Sie gerne vorbei!Über WattstorWattstor ist ein Next-Generation-Energieunternehmen, das Gewerbe- und Industriekunden dabei unterstützt, ihre Energieversorgung kosteneffizient, resilient und zukunftssicher zu gestalten. Durch die Kombination aus vor Ort erzeugter erneuerbarer Energie, Batteriespeichern und intelligentem Energiemanagement bietet Wattstor langfristige Kostenstabilität und höhere Wettbewerbsfähigkeit - abgesichert gegen volatile Energiemärkte. Mit dem innovativen Price-Protect-Modell optimiert Wattstor Stromkosten, senkt CO2-Emissionen und setzt Energieprojekte wirtschaftlich, verlässlich und investitionsfrei um.Pressekontakt:Wattstor GmbH | Arlette Beck | arlette.beck@wattstor.com | +49 (0) 151 40724203Original-Content von: Wattstor GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182743/6294987