München (ots) -Erinion Connect und operativer Support sorgen für eine Zuverlässigkeit über dem Branchendurchschnitt bei der Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs.Erinion, Komplettanbieter für Depotladung und Energiesysteme für Schwerlastflotten, präsentiert seine Lösung auf der Power2Drive Europe 2026 im Rahmen von The Smarter E Europe (Stand FM.703/12, Freigelände).Europäische Flottenbetreiber bewegen sich von Pilotprojekten zur flächendeckenden Elektrifizierung. Die zentrale Herausforderung liegt heute im täglichen Betrieb: Ladepunkte müssen über hunderte Fahrzeuge, unterschiedliche Einsatzprofile und begrenzte Netzkapazitäten hinweg zuverlässig funktionieren. Genau für diese Betriebsrealität ist Erinion gebaut.Das Unternehmen integriert ausgewählte Hardwarepartner, das eigene Lademanagementsystem Erinion Connect, Energieoptimierung und ein dediziertes Betriebsteam in ein Gesamtsystem aus einer Hand. Damit erreicht Erinion eine Verfügbarkeit von über 99 Prozent, gegenüber einem Branchendurchschnitt von rund 92 Prozent.Mit Erinion Connect können Flottenbetreiber die Ladeleistung dynamisch steuern, basierend auf Fahrzeugplänen, Depotabläufen und verfügbarer Netzkapazität. Das hält Lastspitzen unter Kontrolle, nutzt die installierte Kapazität besser aus und stellt sicher, dass die Fahrzeuge einsatzbereit sind, wenn die Fahrer morgens ihre Schicht beginnen."Unsere Kunden bewerten uns nicht danach, was wir installieren. Sie bewerten uns danach, ob ihre Lkw jeden Morgen pünktlich und vollgeladen das Depot verlassen, das ganze Jahr über", sagt Wilhelm Löwenhielm, Chief Business Officer bei Erinion. "Das setzt eine konstant hohe Verfügbarkeit der Anlagen, intelligente Ladepläne und einen Partner voraus, der den Standort auch nach der Inbetriebnahme betreibt. Genau darauf sind Erinion Connect und unser Betriebsteam ausgelegt."Erinion ist in neun europäischen Märkten aktiv, darunter Deutschland. Das Unternehmen arbeitet mit Flottenbetreibern aus der Logistikbranche und begleitet sie vom ersten Depot bis zur skalierten Elektrifizierung an mehreren Standorten.Über Erinion: Erinion ermöglicht die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs durch intelligente Ladeinfrastruktur und operative Optimierung. Das Unternehmen unterstützt Flottenbetreiber mit datengetriebener Planung, Standortdesign, Hardware-Integration, Inbetriebnahme und langfristigem Betrieb von Depot- und Zielort-Ladestandorten. Durch die Kombination aus Infrastruktur, digitaler Intelligenz und operativer Expertise hilft Erinion seinen Kunden, Verfügbarkeit, Auslastung und Energiekosten zu optimieren und so einen zuverlässigen und effizienten elektrischen Flottenbetrieb sicherzustellen. Erinion ist im Besitz von Scania und Teil der Traton Group. Weitere Informationen unter erinioncharge.com.Pressekontakt:Amanda HolmqvistMarketing & Event Manageramanda.holmqvist@erinioncharge.comOriginal-Content von: Erinion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175234/6294991