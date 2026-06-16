© Foto: Alex Milan Tracy - Sipa USAMicron hat 2026 bereits über 200 Prozent zugelegt. Trotzdem sieht TD Cowen weiteres Potenzial. Der Grund liegt im anhaltenden KI-Hunger nach Speicherlösungen.Die Aktie des Speicherchip-Herstellers Micron Technology hat in diesem Jahr bereits um 273 Prozent zugelegt (Stand 16:25 Uhr MESZ). Dennoch rechnen Analysten von TD Cowen mit weiteren Kursgewinnen. Die Investmentbank bestätigte ihre Kaufempfehlung und hob das Kursziel deutlich von 660 auf 1.500 US-Dollar an. Das liegt deutlich über dem durchschnittlichen Kursziel von 866,60 US-Dollar der Wall Street Analysten, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. KI-Nachfrage verändert den Speichermarkt Hinter dem Optimismus steht die anhaltend hohe …
Enthaltene Werte: US5951121038Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE