Gold zeigt sich am Dienstag nach dem kräftigen Vortagesanstieg kaum verändert. Derzeit wird eine Feinunze für 4.316 Dollar gehandelt. Am Montag war das Edelmetall zeitweise um fast vier Prozent gestiegen und hatte damit den höchsten Stand seit dem 5. Juni erreicht.• Gold tritt nach Anstieg zu Wochenbeginn auf der Stelle. • Hoffnungen auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran und eine mögliche Wiederöffnung der Straße von Hormus sorgten zuletzt für Entspannung.• Jetzt im Fokus: Die nächste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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