Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI gehörte zu den Aktien, die besonders unter den Auswirkungen des Iran-Konflikts litten. Massive Kursverluste kennzeichneten die letzten Wochen. Der Iran-Krieg leitete jedoch "nur" die zweite Welle der heftigen Korrektur ein. Die erste Welle wurde im Bereich von 9 Euro durch die im Februar veröffentlichten Finanzergebnisse für das 1. Quartal (entspricht 3-Monats-Zeitraum zum 31. Dezember 2025) des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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