WIESBADEN (ots) -- Rund 335 Euro im Monat gaben Haushalte 2023 für Nahrungsmittel aus- 55 % der Getränkeausgaben entfielen auf alkoholfreie Getränke, 45 % auf alkoholische GetränkeRund 335 Euro im Monat haben die privaten Haushalte in Deutschland im Jahr 2023 im Schnitt für Nahrungsmittel ausgegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, machten die Ausgaben für Fleisch und Wurst, Fisch und Meeresfrüchte mit durchschnittlich 22 % gut ein Fünftel davon aus. Jeweils rund ein Sechstel (17 %) der Ausgaben für Nahrungsmittel wendeten die Haushalte für den Kauf von Getreide und Getreideerzeugnissen wie zum Beispiel Brot, Reis und Nudeln sowie für Milch, Molkereiprodukte und Eier auf. Für Gemüse, Kartoffeln und Ähnliches wurden 14 % ausgegeben, und für Obst und Nüsse waren es 9 %. Für den Kauf von Zucker und Süßwaren wurden im Schnitt 8 % verwendet. Dabei handelt es sich um Ergebnisse der Unterstichprobe der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2023 und um Durchschnittswerte über alle Haushalte. Vom Ein-Personen-Haushalt bis zur Großfamilie, von Haushalten mit geringen bis hohen Einkommen sind alle Haushaltsgruppen berücksichtigt.Ausgaben für Getränke liegen bei rund 75 Euro im MonatZusätzlich zu den Ausgaben für Nahrungsmittel wendeten die privaten Haushalte durchschnittlich rund 75 Euro im Monat für den Kauf von Getränken auf. 55 % (gut 40 Euro) dieser Ausgaben entfielen auf alkoholfreie Getränke, 45 % (knapp 35 Euro) auf alkoholische Getränke. Den größten Anteil der Getränkeausgaben machten mit knapp einem Viertel (24 %) die Ausgaben für Erfrischungsgetränke und Mineralwasser aus. Jeweils rund ein Fünftel der Getränkeausgaben wurden für Wein (auch alkoholfrei) und weinhaltige Getränke (20 %) sowie für Kaffee und Tee (19 %) verwendet. Mit 16 % wurde knapp ein Sechstel der Getränkeausgaben für Bier (auch alkoholfrei) aufgewendet.Methodische Hinweise:Bei den vorgestellten Ergebnissen handelt es sich um die Ergebnisse der Unterstichprobe der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2023 zur Feinanschreibung der Ausgaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren. 9 965 Haushalte machten dazu 14 Tage lang detaillierte Angaben zu ihren Ausgaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren. Ausgaben in Restaurants, Cafés, Kantinen und Ähnliches sind in diesen Ausgaben nicht enthalten. Die EVS findet alle fünf Jahre statt. Sie ist die größte freiwillige Haushaltserhebung der amtlichen Statistik.Die EVS 2023 hat eine umfangreiche Neukonzeption sowie einen Umstieg auf die aktuelle Systematik der Einnahmen und Ausgaben (SEA) 2021 erfahren. Unter anderem haben eine veränderte Anschreibemethodik und die erstmalige Möglichkeit der teilnehmenden Haushalte, ihre Angaben vollständig digital mittels Mobil- oder Web-App zu dokumentieren, zu einer einheitlicheren und genaueren Erfassung der Ausgaben in den einzelnen Kategorien geführt. Die Neuerungen sind aber auch mit Einschränkungen bei der Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den Vorjahren verbunden. Ausführliche Informationen hierzu bietet eine Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse der EVS sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes auf den Themenseiten "Konsumausgaben und Lebenshaltungskosten", "Ausstattung mit Gebrauchsgütern", "Vermögen und Schulden" sowie in GENESIS-Online (Tabellen 63231 und Tabellen 63221) verfügbar. Auf den Themenseiten sind unter anderem ein Statistischer Bericht sowie der Qualitätsbericht zur EVS verfügbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Einkommen, Konsum, LebensbedingungenTelefon: +49 611 75 8880www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6295011