Leipzig (ots) -Noch bis Anfang Juli wird in Leipzig die MDR/ORF-Komödie "Morgensonne" (AT) gedreht. Vor der Kamera steht ein hochkarätig besetztes Ensemble um Nina Proll ("Vorstadtweiber"). Das Drehbuch stammt von der Leipziger Autorin Gisela Wehrl, produziert wird der Film von der Leipziger Produktionsfirma Departures Film.Nina Proll verkörpert die ehrgeizige Immobilienmanagerin Lara, die sich undercover als ambitionierte Kleingärtnerin unter die Mitglieder der Gartensparte "Morgensonne" mischt, um Argumente für deren Auflösung zu sammeln. Das Drehbuch der Leipziger Autorin Gisela Wehrl erzählt von kleinen Animositäten und großem Zusammenhalt - fest verwurzelt im Leipziger Alltag und aus ostdeutscher Perspektive. Regie führt Ruth Olshan. Neben Nina Proll stehen unter anderem Lina Wendel ("Die Füchsin"), Steve Windolf ("Neuer Wind im Alten Land"), Uwe Preuss ("Tatort Dresden") sowie Mai Duong Kieu ("Bad Banks") vor der Kamera. Gedreht wird seit Anfang Juni bis voraussichtlich Anfang Juli in Leipzig sowie in verschiedenen Kleingartenanlagen. Produziert wird "Morgensonne" (AT) von Departures Film im Auftrag von MDR und ORF für Das Erste und ORF. Die Redaktion liegt bei Franka Bauer (MDR) und Sabine Renner-Lehner (ORF). Die Ausstrahlung im Ersten ist voraussichtlich für 2027 geplant.Mehr zum Inhalt:Im Mittelpunkt der Geschichte steht der traditionsreiche Leipziger Kleingartenverein "Morgensonne". Eine Immobilienfirma will das grüne Idyll plattmachen, um dort ein neues Wohnviertel zu bauen. Um belastendes Material gegen den Verein zu sammeln - etwa Verstöße gegen die Kleingartenordnung wie zu hohe Hecken oder die berühmte Drittelregel - wird die ehrgeizige Immobilienmanagerin Lara (Nina Proll) undercover in die Gartengemeinschaft eingeschleust. Doch je tiefer Lara, die Gurken nicht von Zucchini unterscheiden kann, in den Mikrokosmos der "Morgensonne" eintaucht, desto mehr gerät ihr Auftrag ins Wanken. Zwischen Gartenlaube und Vereinschaos entdeckt Lara nicht nur die Natur für sich, sondern wächst auch immer mehr mit den Menschen vor Ort zusammen. Als schließlich ein Geheimnis des Vereinsvorsitzenden ans Licht kommt und die Immobilienfirma den Druck erhöht, muss Lara sich entscheiden: Karriere oder Gewissen.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Birgit Friedrich, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deORF-Pressestelle, Lisa Matisovits, lisa.matisovits@orf.at, presse.ORF.atOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6295008