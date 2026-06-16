München / Prag (ots) -Die GAZ Energy, ein Anbieter von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS), wird auf der größten europäischen Fachmesse für Energiespeichersysteme, der ees Europe 2026, seine Erfahrungen aus Projekten mit einer Gesamtkapazität von über 1,5 GWh in sechs europäischen Ländern vorstellen - konkret in Deutschland, Finnland, Tschechien, Polen, der Slowakei und Rumänien.Diese starke Basis nutzt das Unternehmen als Sprungbrett für die Expansion in weitere europäische Märkte, wo es sich als vertrauenswürdige europäische Alternative zu außereuropäischen Lieferanten profiliert. In Zeiten wachsender Cyberbedrohungen und instabiler Lieferketten setzt GAZ Energy auf vollständige Kontrolle über die Entwicklung, Qualität und Schlüsselprozesse direkt in Europa."Der europäische Energiemarkt sucht heute nicht nur nach Leistung, sondern vor allem nach Vertrauen, Sicherheit und Transparenz. Investoren legen zunehmend Wert auf Cybersicherheit, die Herkunft der Technologien sowie auf langfristige Verantwortung der Lieferanten. Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft der europäischen Energiewirtschaft auf sicheren und transparenten Technologien mit lokaler Verantwortung basieren wird. Unser Ziel ist es nicht nur, Batteriespeicher zu liefern, sondern ein langfristiger Partner für stabile und finanzierbare Energieprojekte in ganz Europa zu sein," sagt David Vodicka, Vorstandsmitglied der GAZ Energy.Das Unternehmen stützt seine Strategie auf vier tragende Säulen:- Europäische Software und Cybersicherheit - dank der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Second Foundation (https://www.second-foundation.eu/) nutzt GAZ Energy eine vollständig europäische EMS-Software, bei der die Datenspeicherung und -verwaltung ausschließlich innerhalb der EU erfolgt.- Bankfähigkeit der Projekte - eine transparente Lieferkette, europäische Zertifizierungen und eine klare Herkunft der Komponenten stärken das Vertrauen von Investoren und Finanzinstituten.- Lokaler Service und Logistik - die Produktions- und Technologieinfrastruktur in Mitteleuropa ermöglicht kurze Reaktionszeiten, die schnelle Verfügbarkeit von Serviceteams und die Minimierung logistischer Risiken.- Industrielle Stabilität und Know-how - die Rückendeckung durch die Bochemie Group und mehr als 100 Jahre Erfahrung im Bereich der Energiespeicherung garantieren langfristige Stabilität und Betriebssicherheit.Die GAZ Energy lädt Investoren, Bauträger und Energieunternehmen zu einer Diskussion über sichere, transparente und finanzierbare BESS-Projekte der neuen Generation ein.Besuchen Sie die GAZ ENERGY auf der ees Europe 2026:Messe München, Deutschland | Halle C2 | Stand C2.17123. - 25. Juni 2026Nähere Informationen: www.gazenergy.czÜber GAZ Energy:GAZ Energy ist ein europäischer Hersteller von Energiespeichersystemen mit mehr als hundert Jahren Erfahrung in der Elektrochemie, eigener Forschung und einem hervorragenden Team führender Experten. Neben dem Stammwerk in Bohumín (Tschechische Republik) betreibt das Unternehmen auch das Werk GAZ Geräte- und Akkumulatorenwerk Zwickau GmbH in Deutschland.Das Portfolio von GAZ Energy umfasst moderne Lithium-Ionen-Speicher, die den strengen europäischen Qualitäts- und Cybersicherheitsstandards gerecht werden. Sie bieten zuverlässige Lösungen für die Verbindung mit der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen, die Sicherung der Stabilität der Energienetze und die Anbindung an moderne Energiehandelsplattformen. Das Unternehmen zählt zudem zu den weltweit führenden Herstellern von äußerst zuverlässigen und langlebigen Nickel-Cadmium-Batterien für anspruchsvolle Branchen, von der Energiewirtschaft bis zum Verkehrswesen, einschließlich kritischer Infrastruktur.Die GAZ Energy ist Teil der elektrochemischen Gruppe Bochemie Group (https://www.bochemie.cz/de/), die im Sinne einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Unternehmensführung ihre Produkte über Niederlassungen in den USA, Saudi-Arabien, der Slowakei und Polen in mehr als 120 Märkte weltweit liefert.www.gazenergy.czPressekontakt:Vlasta Kasparcova+420 724 834 081vlasta.kasparcova@bochemie.czOriginal-Content von: GAZ Energy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182710/6295007