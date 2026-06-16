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Alle Augen auf Kevin Warsh
Von François Rimeu, Chief Strategist, Crédit Mutuel Asset Management
Die US-Notenbank (Fed) dürfte die Zinsen unverändert lassen. Hintergrund sind die steigende PCE-Inflation (Personal Consumption Expenditures), - dem von der Fed bevorzugten Inflationsmaßstab, der im April auf 3,8 % im Jahresvergleich anstieg -, während der Arbeitsmarkt weiterhin solide Beschäftigungszuwächse verzeichnet (durchschnittlich mehr als 180.000 Arbeitsplätze pro Monat in den letzten drei Monaten bis Mai). Das lässt Zinssenkungen nur schwer rechtfertigen.
Der neue Vorsitzende, Kevin Warsh, könnte mittelfristig weiterhin eine zurückhaltende Zinspolitik verfolgen, gestützt durch eine eher vorausschauende Einschätzung der Inflation: eine durch Produktivitätsgewinne getriebene Desinflation sowie zollbedingte Effekte, die mit der Zeit nachlassen dürften.
Unsere Erwartungen:
Fazit
Es überrascht nicht, dass die Fed die Zinsen wohl unverändert lassen wird. Kevin Warsh dürfte sich mit einer abwartenden Haltung wohlfühlen und mögliche Zinssenkungen weiter in die Zukunft schieben.
Quelle: Bloomberg
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16.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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