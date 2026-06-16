BONN, Deutschland, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das Softwareunternehmen, das Cloud-native und KI-basierte Mobilfunknetze entwickelt, hat heute bekannt gegeben, dass es als erster Tier-1-Anbieter von Softwarelösungen für Telekommunikationsinfrastruktur die BSI-NESAS-Zertifizierung für eine 5G-Kernnetzkomponente erhalten hat. Das Zertifikat bestätigt, dass die Mavenir Network Repository Function (NRF) die Sicherheitsanforderungen für den Einsatz als kritische Komponente in öffentlichen Telekommunikationsnetzen in Deutschland erfüllt.

Fabian Hodouschek, Leiter der Zertifizierungsstelle, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): "Mit der Vergabe des ersten BSI-NESAS-Cybersicherheitszertifikats an den Hersteller Mavenir leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Absicherung der Mobilfunkinfrastrukturen in Deutschland. Es ist das erste Zertifikat für eine kritische 5G-Kernnetzkomponente, die von Betreibern öffentlicher 5G-Mobilfunknetze in Deutschland genutzt wird. Das Zertifikat bestätigt, dass die Network Repository Function von Mavenir, einschließlich ihrer Entwicklungs- und Lebenszyklusprozesse, die Anforderungen des international anerkannten NESAS-Sicherheitsrahmenwerks erfüllt. Wir gratulieren Mavenir zu diesem Erfolg und begrüßen das Engagement der Hersteller, ihre kritischen Kernnetzkomponenten gemäß dem BSI NESAS zertifizieren zu lassen."

Dieser erste Meilenstein positioniert Mavenir an der Spitze regulatorischer Compliance, nachdem die verpflichtenden BSI-NESAS-Zertifizierungsanforderungen in Deutschland am 1. Januar 2026 im Rahmen des Telekommunikationsgesetzes (TKG) und des BSI-Gesetzes (BSIG) in Kraft getreten sind. Mavenir treibt derzeit die Zertifizierung seines gesamten Packet-Core- und IMS-Portfolios voran. Der Abschluss ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen und soll Netzbetreibern die Bereitstellung konformer, sicherer und Cloud-nativer Netzarchitekturen in großem Maßstab ermöglichen.

Omar Shahdad, Senior Vice President, Operations, Mavenir: "Diese Zertifizierung bestätigt das Engagement von Mavenir, nicht nur branchenführende 5G-Software bereitzustellen, sondern Software, die den strengsten nationalen Cybersicherheitsstandards entspricht. Angesichts steigender Anforderungen der europäischen Regulierungsbehörden an die Netzsicherheit ist Mavenir gut aufgestellt."

Das Zertifikat wurde von der Zertifizierungsstelle des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gemäß dem BSI-NESAS-Zertifizierungsprogramm ausgestellt, einer Cybersicherheitszertifizierung, die auf dem international anerkannten GSMA-NESAS-Sicherheitsstandard basiert. BSI NESAS kombiniert eine umfassende Bewertung der Produktentwicklungs- und Lebenszyklusprozesse mit praktischen Sicherheitstests des tatsächlichen Produkts und setzt damit hohe Maßstäbe für kritische Netzinfrastrukturen.

Das BSI-NESAS-Zertifikat für Mavenir NRF CC 24.4.2 p4 ist öffentlich auf der Website des BSI verfügbar: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Zertifikate_NESAS/NESAS-0007-2026.html?nn=1078814

Weitere Informationen zum BSI-NESAS-Zertifizierungsprogramm finden Sie unter: https://www.bsi.bund.de/dok/nesas-en

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Mavenir PR-Kontakt:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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