FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Staatsanleihen in Deutschland sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,10 Prozent auf 126,34 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,96 Prozent.

Die Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges hatte dem Anleihenmarkt am Vortag bereits kräftig Auftrieb verliehen. Sinkende Ölpreise dämpften Konjunktur- und Inflationssorgen am Markt. Das Abkommen soll an diesem Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden.

Neben der Lage im Iran richtet sich laut Helaba am Vormittag die Aufmerksamkeit auf die Ergebnisse der ZEW-Umfrage in der letzten Woche. Die positiven Entwicklungen in Sachen Nahost-Konflikt und die rückläufigen Energiepreise dürften sich dabei aber wohl noch nicht nachhaltig niedergeschlagen haben.

Eine leicht positive Entwicklung der Konjunkturerwartungen in Deutschland erscheine dennoch möglich. Da aber die Lagebeurteilung wohl nochmals schwach ausfallen dürfte, bestehe für konjunkturelle Euphorie in Deutschland kein Grund, mahnen die Experten./jha/zb