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Giotto.ai öffnet den Zugang zu seinem KI-Modell und Betriebssystem für Europa und die Schweiz



16.06.2026 / 09:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG



Giotto.ai öffnet den Zugang zu seinem KI-Modell und Betriebssystem für Europa und die Schweiz



Im Umfeld jüngster Zugangsbeschränkungen für fortschrittliche KI-Systeme öffnet Giotto.ai per sofort den Zugang für ausgewählte institutionelle Partner und Behörden. Im Juli erhalten auch ausgewählte Endanwender Zugang zur Schweizer KI. Lausanne, Schweiz - den 16. Juni 2026 - Giotto.ai gab heute bekannt, dass es ausgewählten institutionellen Partnern und Behörden ab sofort Zugang zu seinem souveränen KI-Modell und Betriebssystem gewährt, noch bevor im Juli eine selektive Ausweitung auf private Endnutzer erfolgt. Die Ankündigung erfolgt an einem Wendepunkt für die globale KI-Landschaft. Jüngste Zugangsbeschränkungen für fortschrittliche KI-Systeme wie Mythos und Fable haben deutlich gemacht, dass der Zugang zu modernster KI nicht mehr selbstverständlich ist. Für Europa und die Schweiz wirft dies eine strategische Frage auf: Wie lässt sich ein zuverlässiger Zugang zu leistungsstarken KI-Systemen gewährleisten unter Wahrung von Kontrolle, Autonomie und Vertrauen? Die Plattform von Giotto.ai ist konzipiert als souveränes KI-Modell und Betriebssystem, das Unternehmen, Regierungen, Institutionen und bald auch Endnutzern dienen kann. Der Zugriff auf das System ist möglich über eine gehostete Schweizer resp.europäische Infrastruktur, über eine bestehende eigene Infrastruktur oder über dedizierte, von Giotto betriebene Workstations und Unternehmensserver. Der ursprüngliche Plan von Giotto.ai konzentrierte sich in erster Linie auf den Einsatz in Unternehmen, Regierungsorganisation und weiteren Institutionen Das Unternehmen ist aber der Ansicht, dass der Zugang zu KI kurzfristig auch für individuelle Nutzer verfügbar sein muss. Giotto.ai wird daher im Juli die Zugangsberechtigung auf ausgewählte Fachleute, Forscher, Entwickler, Gründer, Analysten und strategische Nutzer ausweiten. "Europa und die Schweiz benötigen zuverlässigen Zugang zu fortschrittlichen KI-Systemen, denen sie vertrauen und die sie kontrollieren können," sagte Aldo Podestà, CEO von Giotto.ai. "Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, dass die Abhängigkeit von ausländischen Plattformen nicht nur eine technische, sondern auch eine strategische Frage ist. Giotto wurde entwickelt, um eine Alternative zu bieten: leistungsstarke KI, die portabel und transparent bleibt und unter der Kontrolle des Nutzers steht." Für Endanwender stellt Giotto.ai den browserbasierten Zugriff auf sein Modell und sein Betriebssystem bereit über eine in Europa gehostete Infrastruktur . Die Workloads werden auf einer Single-GPU-Infrastruktur ausgeführt, was eine einfache und transparente Möglichkeit bietet, auf Giotto zuzugreifen, ohne Hardware installieren oder die Infrastruktur verwalten zu müssen. Ein wichtiger Schritt nach vorn Das erste Zugangsprogramm richtet sich an ausgewählte institutionelle Partner, Behörden, strategische Unternehmen, bestehende Partner sowie besonders wichtige Einzelnutzer. Das Programm validiert die Benutzererfahrung, bevor das System im Juli für eine breitere Endnutzerbasis freigeschaltet wird. Diese Erweiterung stellt einen wichtigen Schritt im Zugangsmodell von Giotto dar. Der neue Zugangsplan für Endnutzer schafft einen direkten Einstieg für Nutzer, die souveräne KI benötigen, ohne sich um die Verwaltung der Infrastruktur kümmern zu müssen. "Dies ist nicht einfach ein weiterer Chatbot", fügte Podestà hinzu. "Giotto ist ein europäisches KI-System, das auf Kontrolle, Portabilität und Unabhängigkeit ausgelegt ist. Indem wir den Zugang über Unternehmen und Behörden hinaus öffnen, wollen wir souveräne KI den Menschen zur Verfügung stellen, die sie am dringendsten brauchen: Fachleute, Entwickler, Forscher und Entscheidungsträger, die in einer Welt arbeiten, in der der freie Zugang zu Künstlicher Intelligenz nicht mehr als selbstverständlich angesehen wird." Indem Giotto.ai den Zugang zunächst institutionellen Partnern und Behörden und anschliessend Endanwendern öffnet, will das Unternehmen Europa und die Schweiz beim Aufbau eines widerstandsfähigeren KI-Ökosystems unterstützen - eines, in dem der Zugang zu fortschrittlicher Intelligenz nicht vollständig von externen Plattformen, geopolitischen Entscheidungen oder ausländischer Infrastruktur abhängt. Über Giotto.ai Giotto.ai ist ein Schweizer KI-Labor, das souveräne KI-Modelle und Betriebssysteme für Unternehmen, Institutionen, Regierungen und Privatanwender entwickelt. Giotto ist so konzipiert, dass es sowohl auf gehosteter Infrastruktur als auch auf privater Infrastruktur und dedizierter Hardware läuft, wodurch die Nutzer mehr Kontrolle darüber haben, wie und wo die KI eingesetzt wird. Giottos Mission ist es, fortschrittliche KI zu entwickeln, die leistungsstark, portabel und transparent ist und von den Nutzern selbst kontrolliert wird. Medien Kontakte: Thierry Meyer, Senior Partner, Dynamics Group - tme@dynamicsgroup.ch - +41 79 785 35 81 Zusatzmaterial zur Meldung:



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