State of European Business 2026 warnt: Wachsender Wettbewerb, steigende Werbekosten und veränderte Algorithmen erschweren die Online-Sichtbarkeit europäische Unternehmen fühlen sich auf das Tempo des KI-Wandels nicht vorbereitet.

Fast jedes dritte europäische Unternehmen gibt an, dass es schwieriger wird, Kunden online zu erreichen

Kleine Unternehmen sind doppelt so häufig unvorbereitet auf den KI-getriebenen Wandel

Nur 7,4 der Unternehmen haben das Gefühl, die Kontrolle darüber zu haben, wie Kunden sie online finden

Europäische Unternehmen haben es schwerer denn je, Kunden online zu erreichen, und kämpfen mit fehlender Klarheit darüber, was Wachstum antreibt. Das geht aus dem ersten jährlichen State of European Business Report des digitalen Ökosystemanbieters team.blue hervor.

Die Studie, die unter mehr als 10.000 Unternehmen in 32 Ländern durchgeführt wurde, warnt vor einer wachsenden "Sichtbarkeitslücke" für europäische Unternehmen einer zunehmenden Diskrepanz zwischen ihrer Online-Präsenz und ihrer Fähigkeit, zu verstehen, zu beeinflussen und zu messen, wie Kunden sie finden.

Die Art, wie Kunden Marken entdecken, verändert sich schneller, als die meisten Unternehmen sich anpassen können. Fast jedes dritte Unternehmen (30,4 %) berichtet, dass es in den vergangenen zwei Jahren schwieriger geworden ist, Kunden online zu erreichen. Die Entdeckungslandschaft ist so vielfältig und fragmentiert wie nie zuvor eine Entwicklung, die team.blue als "Visibility Economy" bezeichnet.

Unternehmen verlieren das Vertrauen darin, wie Kunden sie finden

Auf die Frage nach den größten Herausforderungen bei der Online-Kundengewinnung nannten Unternehmen veränderte Algorithmen (25,5 %), steigende Werbekosten (25,1 %) und wachsenden Wettbewerb (22,7 %) als größte Hindernisse. Diese Faktoren machen es immer schwerer vorherzusagen, wie Kunden gefunden werden viele Unternehmen erleben dadurch einen "KI-Nebel": Unsicherheit darüber, welche Kanäle und Maßnahmen tatsächlich Wachstum erzeugen.

Diese Unsicherheit zeigt sich besonders deutlich, wenn es darum geht, wie Unternehmen ihre eigene Online-Sichtbarkeit einschätzen. Nur 7,4 der Unternehmen geben an, vollständige Kontrolle darüber zu haben, wie Kunden sie online entdecken. Mehr als ein Drittel (17,0 %) fühlt sich kaum oder überhaupt nicht in der Lage, darauf Einfluss zu nehmen.

Die KI-Readiness Gap und kleine Unternehmen verlieren den Anschluss

Die Herausforderung für Unternehmen besteht nicht nur darin, das heutige wettbewerbsintensive Online-Umfeld zu navigieren, sondern sich auch darauf vorzubereiten, wie KI die Art und Weise verändern könnte, wie Kunden in den kommenden Jahren Produkte, Dienstleistungen und Marken finden. Drei Viertel (59,0 %) der europäischen Unternehmen sind sich einig, dass KI verändern wird, wie Kunden Unternehmen online entdecken. Dennoch sieht sich weniger als jedes dritte Unternehmen (39,3 %) auf diese Veränderungen vorbereitet.

Diese Bereitschaftslücke ist besonders ausgeprägt bei kleineren Unternehmen, die laut Eurostat 99 aller Unternehmen in der EU ausmachen und fast die Hälfte (48 %) der Erwerbstätigen in der Region beschäftigen. Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten gaben doppelt so häufig an, sich unvorbereitet zu fühlen (30,7 %), verglichen mit größeren Unternehmen (13,7 %).

"Wir erleben gerade eine Phase grundlegender Veränderungen darin, wie Unternehmen online entdeckt werden. Kunden finden Unternehmen über mehr Kanäle als je zuvor, während KI die Art verändert, wie Informationen bereitgestellt und empfohlen werden. Viele Unternehmen erkennen, dass dieser Wandel stattfindet unsere Forschung zeigt jedoch, dass sie sich nicht immer auf das Kommende vorbereitet fühlen. Die Herausforderung besteht nicht einfach darin, mit dem Wandel Schritt zu halten, sondern das Vertrauen und die Sichtbarkeit aufzubauen, die nötig sind, um in einem komplexeren digitalen Umfeld zu wachsen." Claudio Corbetta, CEO von team.blue

"Da KI eine immer größere Rolle dabei spielt, wie Kunden Unternehmen entdecken, wird es schwieriger zu verstehen, was Sichtbarkeit und Wachstum antreibt. Unternehmen brauchen ein klares digitales Fundament, das sie kontrollieren und ausbauen können. Es geht nicht darum, jedem neuen KI-Tool oder jeder neuen Plattform nachzujagen, sondern sicherzustellen, dass die Informationen, auf die Kunden und KI-Systeme sich verlassen, korrekt, vertrauenswürdig und leicht auffindbar sind. Deshalb bleibt eine starke Website eines der wichtigsten digitalen Assets, das ein Unternehmen haben kann." Bilal Ahmed, Chief AI Data Officer bei team.blue

Sichtbarkeit beginnt mit eigenen Kanälen

Während sich Unternehmen durch den digitalen Wandel navigieren, nutzen viele eines der wenigen digitalen Assets, das sie direkt kontrollieren, nicht in vollem Umfang: ihre eigene Website.

Obwohl 66,2 der europäischen Unternehmen eine Website haben, verfolgen nur 9,1 genau, wie Website-Besucher zu Leads oder Kunden werden. Mehr als die Hälfte (20,2 %) trackt dies überhaupt nicht. Das zeigt ein erhebliches Potenzial für Unternehmen, mehr Transparenz über die Kanäle zu gewinnen, die Wachstum erzeugen, und besser zu verstehen, wie Kunden von der Entdeckung bis zum Kauf vorgehen.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Methodik

Die Ergebnisse basieren auf der State of European Business 2026-Umfrage, die von team.blue in Auftrag gegeben und Anfang 2026 durchgeführt wurde.

Die Umfrage umfasste Antworten von 10.059 Unternehmen aus 32 europäischen Märkten, darunter Belgien, Bulgarien, Dänemark, Irland, Italien, die Niederlande, die Slowakei, Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich. Die Befragten repräsentierten Organisationen aller Größenordnungen, von Freiberuflern und Einzelunternehmern bis hin zu Großunternehmen.

Über team.blue

team.blue ist ein führender KI-powered digitaler Enabler für Unternehmen und Unternehmer in ganz Europa und bedient mehr als 3,3 Millionen KMU-Kunden in 22 Ländern. team.blue ist ein One-Stop-Partner für Webhosting, Domains, E-Commerce, Online-Compliance, Lead-Generierung und weitere SaaS-Lösungen, unterstützt von mehr als 4.000 Experten. Die Vision von team.blue ist es, den Online-Geschäftserfolg mit der Intelligenz von KI auf jedem Schritt des Weges einfacher zu machen.

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