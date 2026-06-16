Hamburg (ots) -70 Jahre gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet: Deutschlands traditionsreichste Soziallotterie wird für nachhaltigen sozialen Impact geehrtDie Deutsche Fernsehlotterie ist mit dem Sonderpreis in der Kategorie "Constructive Impact" des Constructive World Award (CWA2026) ausgezeichnet worden. Mit dem Preis werden Personen, Projekte oder Institutionen geehrt, die in besonderer Weise gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und mit ihrem Wirken nachhaltige, konstruktive Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen schaffen.Die Jury würdigt die Deutsche Fernsehlotterie als herausragendes Beispiel dafür, wie Öffentlichkeit, gesellschaftliches Engagement und nachhaltiger Impact erfolgreich miteinander verbunden werden können. Seit mittlerweile 70 Jahren setzt sich Deutschlands traditionsreichste Soziallotterie für das solidarische Miteinander in Deutschland ein und fördert soziale Projekte, die Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen unterstützen."Diese Auszeichnung erfüllt uns mit großer Dankbarkeit und macht uns stolz. Der Award ist vor allem eine Anerkennung für die Millionen Mitspielerinnen und Mitspieler, die mit ihrem Loskauf seit sieben Jahrzehnten dazu beitragen, dass soziale Projekte in ganz Deutschland verwirklicht werden können. Unser Dank gilt ebenso den zahlreichen Projektpartnern, Ehrenamtlichen und sozialen Organisationen, die jeden Tag konkrete Hilfe leisten und gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Gemeinsam zeigen wir, dass Helfen und Gewinnen untrennbar zusammengehören", sagt Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie.Im Mittelpunkt der Auszeichnung steht das nachhaltige Fördermodell der Deutschen Fernsehlotterie. 30 Prozent des Spieleinsatzes fließen direkt in den guten Zweck und ermöglichen die Unterstützung gemeinnütziger Initiativen und sozialer Projekte in ganz Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1956 konnten so mehr als 11.500 soziale Projekte mit rund 2,2 Milliarden Euro gefördert werden. Die Fördermittel kommen unter anderem Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen und Senioren, Kindern und Jugendlichen sowie sozial benachteiligten Menschen zugute und schaffen konkrete Chancen für gesellschaftliche Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben.Die Wurzeln der Deutschen Fernsehlotterie reichen zurück bis in die Nachkriegszeit. Aus den damaligen Kinderhilfsaktionen entwickelte sich eine bundesweit wirksame Soziallotterie, deren Auftrag bis heute unverändert ist: das solidarische Miteinander in Deutschland zu stärken und Menschen dort zu unterstützen, wo Hilfe dringend benötigt wird.Besonders hervorgehoben wurde im Rahmen der Preisvergabe die enge Verbindung von gesellschaftlichem Engagement und öffentlicher Sichtbarkeit. Als ursprünglich von der ARD initiierte Soziallotterie wird die Deutsche Fernsehlotterie seit Jahrzehnten medial begleitet. Die Berichterstattung über geförderte Projekte, Gewinnerinnen und Gewinner sowie soziale Initiativen macht die Wirkung des Engagements sichtbar und schafft Aufmerksamkeit für gesellschaftliche Herausforderungen und deren Lösungen.Mit ihrem Leitgedanken "Helfen und Gewinnen" geht die Deutsche Fernsehlotterie bewusst über den klassischen Lotteriegedanken hinaus. Nicht allein die Chance auf attraktive Gewinne steht im Mittelpunkt, sondern vor allem die Möglichkeit, mit jedem Los einen Beitrag für das Gemeinwohl zu leisten. Dieses Prinzip prägt die Arbeit der Soziallotterie seit 70 Jahren und macht sie zu einem starken Partner für soziale Innovation, gesellschaftlichen Zusammenhalt und nachhaltige Hilfe in Deutschland.Über die Deutsche Fernsehlotterie:Im Jubiläumsjahr 2026 feiert Deutschlands traditionsreichste Soziallotterie ihr 70-jähriges Bestehen und steht somit seit 1956 für das Motto "Helfen und Gewinnen". 755.000 Personen konnten sich im Jahr 2025 über einen Gesamtgewinn von mehr als 45 Millionen Euro freuen, 90 von ihnen gewannen mehr als 100.000 Euro, 11-mal wurde ein Millionengewinner glücklich. Mit jedem Spieleinsatz fördern die Mitspielerinnen und Mitspieler gleichzeitig soziale Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung, wohnungslose Menschen, Geflüchtete sowie Initiativen im Quartier. Allein im Jahr 2025 wurden über 70 Millionen Euro an mehr als 400 karitative Projekte in Deutschland ausgeschüttet. Ein Los der Deutschen Fernsehlotterie hilft und macht glücklich. Jetzt Los kaufen und mitspielen unter fernsehlotterie.dePressekontakt:Christian HöllingLeitung UnternehmenskommunikationDeutsche Fernsehlotterie gGmbH / Deutsches Hilfswerk SdbR+49 (0)40 41 41 04 38c.hoelling@fernsehlotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Fernsehlotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105325/6295079