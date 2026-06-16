Unternehmen stehen vor vielen Herausforderungen. Auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt angespannt: Bis 2035 werden rund 3,5 Millionen Fachkräfte fehlen, und die Arbeitsunfähigkeitstage sind seit 2021 auf durchschnittlich 24 Tage gestiegen. Eine betriebliche Krankenversicherung (bKV) bietet hier die entscheidende Lösung. Sie steigert die Attraktivität von Unternehmen und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Zudem kann eine bessere Gesundheitsvorsorge Fehlzeiten im Betrieb deutlich reduzieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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