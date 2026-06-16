Beim AssCompact Digitalkongress heute, am 16.06.2026, dreht sich alles um aktuelle Trends und Produkte in der Tierkrankenversicherung. Welche Entwicklung nimmt die Sparte? Teilnehmende erhalten wertvolle Informationen und Vertriebsimpulse für die Beratung. Steigende Tierarztkosten, eine höhere emotionale Bindung zu Haustieren und neue digitale Versicherungsangebote sorgen für Wachstum in der Tierversicherungsbranche. Was einmal Nischenprodukt war, gehört heute für jeden verantwortungsvollen Tierbesitzer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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