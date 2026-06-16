Vernier/Ostermundigen (ots) -Die nationale TCS-Kampagne "Luege, Brämse, Halte" für mehr Sicherheit auf dem Schulweg erreicht die nächste Etappe. Mit der Initiative "Ich halte für jedes Kind ganz an" wird die Botschaft nun direkt in den Strassenverkehr getragen und auf Lastwagen sichtbar gemacht - genau dort, wo Aufmerksamkeit und Fahrentscheidungen entscheidend sind. Die neue Kampagne wird offiziell am Trucker Festival in Interlaken lanciert und in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Nutzfahrzeugverband ASTAG sowie dem Berufsverband Les Routiers Suisses umgesetzt.Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz 388 Kinder auf dem Schulweg verletzt. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat der TCS die Verkehrssicherheitskampagne "Luege, Brämse, Halte" lanciert. Die vom TCS im Auftrag des Fonds für Verkehrssicherheit (FVS) schweizweit umgesetzte Kampagne erreicht nun eine neue Phase. Nachdem sie seit Sommer 2025 im öffentlichen Raum präsent ist und Verkehrsteilnehmende im Umfeld von Schulen sensibilisiert, wird die Präventionsbotschaft nun noch stärker im Alltag verankert - direkt dort, wo Verkehr stattfindet.Die Botschaft geht auf die StrasseErgänzend zu den Plakaten entlang der Strassen wird die Präventionsbotschaft künftig direkt auf die Strasse gebracht. Sie erscheint auf Lastwagen, die zu mobilen Botschaftern der Verkehrssicherheit werden. Im Zentrum dieser Initiative stehen die Berufschauffeurinnen und Berufschauffeure. Mit ihren Fahrzeugen legen sie jedes Jahr mehrere Zehntausend Kilometer zurück und tragen die Botschaft "Ich halte für jedes Kind ganz an" über das gesamte Strassennetz hinweg weiter.Ihr Beruf erfordert ständige Aufmerksamkeit, eine vorausschauende Einschätzung von Gefahren sowie eine der Situation angepassten Fahrweise - insbesondere dort, wo Kinder unterwegs sein können. Dank ihrer Erfahrung sind sie glaubwürdige Botschafterinnen und Botschafter für die Sicherheit auf dem Schulweg. Mit ihrer Beteiligung an dieser gemeinsam mit der ASTAG und Les Routiers Suisses getragenen Initiative setzen die Profis auf der Strasse ein klares Zeichen für ein respektvolles und verantwortungsbewusstes Verhalten im Strassenverkehr.Die Botschaft auf den Lastwagen ist in konkreten Verkehrssituationen sichtbar - an Kreuzungen, im stockenden Verkehr oder in der Nähe von Fussgängerstreifen. Sie begleitet reale Fahrsituationen und erinnert daran, wie wichtig ein aufmerksames Verhalten ist, insbesondere wenn Kinder unterwegs sind.Transportprofis als BotschafterTransportunternehmen und ihre Fahrerinnen und Fahrer können sich aktiv an der Initiative beteiligen, indem sie die Botschaft auf ihren Fahrzeugen anbringen. Dafür wird ein Aufkleber im A4-Format zur Verfügung gestellt. Dieser kann einfach selbst angebracht werden und trägt die Botschaft "Ich halte für jedes Kind ganz an". Er kann an gut sichtbaren Stellen des Fahrzeugs, insbesondere am Heck oder an den Seitenflächen, angebracht werden, damit andere Verkehrsteilnehmende ihn im Alltag wahrnehmen.Für Unternehmen mit grösseren Fahrzeugflotten sind zudem individuelle Fahrzeugbeschriftungen vorgesehen, insbesondere für die Seitenflächen und Planen der Lastwagen.Auftakt in InterlakenDer offizielle Start der Kampagne erfolgt vom 26. bis 28. Juni 2026 am Trucker Festival in Interlaken, einem der wichtigsten Branchentreffen des Transportgewerbes in der Schweiz. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, die Kampagne direkt im beruflichen Umfeld zu verankern und Fachpublikum sowie breite Öffentlichkeit anzusprechen.Vor Ort werden verschiedene Aktionen umgesetzt, um die Kampagne erlebbar zu machen: Mehrere Lastwagen werden die Botschaft "Ich halte für jedes Kind ganz an" tragen und als sichtbare Werbeträger dienen. Besucherinnen und Besucher können sich direkt engagieren, indem sie ein Kampagnenfahrzeug in den Farben der Kampagne unterschreiben und einen Aufkleber für ihren eigenen Lastwagen mit nach Hause nehmen.Pressekontakt:Marco Wölfli, Mediensprecher TCSTel. 058 827 34 03 | marco.woelfli@tcs.chOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100940672